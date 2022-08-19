Младшаямодель поддерживает частоту до 360 Гц, а 27-дюймовая - до 280 Гц

Dell выпустила два новых игровых монитора под своим брендом Alienware, и оба они могут похвастаться высокой частотой обновления. 25-дюймовая модель носит название модели AW2523HF и имеет панель с разрешением 1080p и частотой обновления 360 Гц. Монитор поддерживает технологию Freesync Premium, а также поддерживает VESA AdaptiveSync. Он оснащен быстрой IPS-панелью с пиковой яркостью 400 нит и цветовой гаммой, покрывающей 99 процентов спектра sRGB. Входы включают один порт DP 1.4 и два порта HDMI 2.0, а также монитор имеет разъем USB-B 3.0 и четырех разъема USB-A 3.0.

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Более крупная 27-дюймовая модель называется AW2723DF и имеет разрешение 1440p. Монитор оснащается IPS панелью с собственной частотой обновления 240 Гц, которую можно увеличить до 280 Гц с помощью опции разгона. Alienware AW2723DF поддерживает FreeSync Premium, G-sync Compatible и AdaptiveSync, поэтому он подойдет владельцам любых видеокарт, как производства AMD, так и производства Nvidia. Дисплей имеет типичную пиковую яркость 450 кд/м² и более широкую цветовую гамму с поддержкой 95 процентов спектра DCI-P3. Монитор оснащен боковой подсветкой, поэтому не стоит ожидать высочайшей производительности HDR. Возможности подключения такие же, как и у Alienware AW2523HF, но он поддерживает режимы «картинка рядом с картинкой» и «картинка в картинке», чего, по-видимому, нет в 25-дюймовой модели. Alienware AW2523HF будет доступен в начале сентября по цене 450 долларов, а Alienware AW2723DF - в начале октября по цене 650 долларов.