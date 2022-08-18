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Intel Arc A580 протестирована в бенчмарке AotS с API Vulkan
Стоит сказать, что сам факт тестирования не проливает свет на реальную производительность будущей новинки от Intel
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 Похоже, Intel начала тестировать настольной графической карты A580. Intel A580 является довольно загадочной моделью. В то время как маркетинговые усилия компании сосредоточены на флагманской серии Arc A7, обозреватели и геймеры имеют доступ только к модели начального уровня A380. Грядущая видеокарта A580, основанная на более мощном графическом процессоре, определенно улучшит ситуацию для Intel.

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 На веб-сайте с тестом Ashes of the Singularity можно найти карту Intel Arc A580, работающую вместе с инженерным образцом процессора Intel с 16 ядрами. Хотя модель данного ЦП не известна и может быть чем угодно и необязательно процессором серии Raptor Lake. Скорее всего, в данном случае рассматривается тестовая платформа либо от Intel, либо от одного из её партнеров, которые сейчас также готовятся к запуску новой видеокарты.

 Графическая карта была протестирована с минимальными настройками в разрешении 1080p, где она набрала 9300 баллов и показала в среднем 95 кадров в секунду. Хотя Ashes of the Singularity была одной из первых игр, поддерживающих API DirectX12, A580 была протестирована с API Vulkan. В базе данных не так много результатов для этого API, но RTX 3060 набирает от 75 до 96 FPS с теми же настройками. К сожалению, AotS не предоставляет информации о характеристиках системы, таких как конфигурация памяти или включение ReBAR, поэтому полученная оценка не очень информативна.

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 Однако, стоит отметить, что A580 не предназначена для конкуренции с RTX 3060. Официально Intel выбрала в качестве конкурента для неё более мощную модель A750, которая имеет больше ядер. Однако официальных спецификаций ни у A750, ни у A580 пока нет. Слухи указывают на 16 ядер Xe на этом графическом процессоре и 8 ГБ памяти GDDR6, то есть, по сути, видеокарта является половинкой от A770.

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