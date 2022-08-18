Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
goldas За пост начислено вознаграждение
В сеть попало изображение процессора Ryzen 7 7700X
Пока это только оборочный образец, после которого выйдет уже серийная модель
анонсы и реклама
<b>3070 за 43тр </b>Gigabyte Gaming
В полтора раза подешевела 3080 Ti ASUS
3060 ASUS дешевле 40 тр
3050 MSI дешевле 30 тр в Ситилинке
3060 Ti MSI за копейки - смотри
3050 Gigabyte дешевле 30 тр
-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке

 Выпуск серии AMD Ryzen 7000 не за горами, и уже начали появляться первые изображения образцов новых процессоров AMD Zen 4. Например, квалификационный образец процессора Ryzen 7 7700X был размещен на форуме AnandTech, но первоначально он был опубликован в китайской социальной сети Baidu.

реклама

 Пользователь SkyJuice66 прокомментировал изображение, отметив, что буква «D» в нижней части распределителя тепла (IHS) обозначает, что данный процессор не предназначен для розничного рынка. Это говорит о том, что AMD все еще продолжает работу над своими чипами Ryzen 7000, хотя до анонса 29 августа и сентябрьского выпуска осталось меньше месяца.

 Еще одна утечка предполагает, что AMD увеличила окно запуска Ryzen 7000 на несколько недель из-за непредвиденных проблем с BIOS, обнаруженных на новой платформе AM5 серии 600. Если это правда, то AMD захочет использовать это время, чтобы обеспечить стабильность платформы перед выпуском.

 Это особенно важно для новой платформы, где опыт работы с новым дизайном отсутствует, что может привести к непредвиденным ошибкам, с которыми столкнутся покупатели в день выпуска. Стабильность в первый день работы с новыми платформами от Intel и AMD всегда несколько удручает, и обычно требуется серия обновлений BIOS и прошивок, прежде чем платформа станет действительно стабильной.

 Глядя на образец Ryzen 7 7700X, становится очевидным, что платформа AM5 претерпела кардинальные изменения по сравнению с AM4. AMD перешла с форм-фактора PGA на форм-фактор LGA, это означает, что ножки процессора теперь расположены на материнской плате. AMD также уменьшила размер теплораспределительной крышки с восемью вырезами, освободив место для конденсаторов на печатной плате ЦП.

анонсы и реклама
ASUS 3070 за 50 тр в Регарде
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Рухнула цена i9 12900K на треть
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3080 Gigabyte подешевела на порядок
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3060 MSI дешевле 40тр в Регарде
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

 Ryzen 7 7700X станет новым восьмиядерным процессором AMD среднего класса, пришедшим на смену Ryzen 7 5700X, а, возможно, и Ryzen 7 5800X. По слухам, тактовые частоты Ryzen 7 7700X составят до 5,4 ГГц, а объем кэш-памяти L2 и L3 вместе взятых достигнет 40 МБ.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #процессоры #zen 4 #ryzen 7000 #процессоры amd #zen4 #ryzen 7 7700x #ryzen 7700x
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Какой процессор купить, если Intel уже надоел, а денег мало – 6 игровых CPU AMD для любого кошелька
На рынке видеокарт без изменений: флагманские чипы дешевеют, а бюджетные дорожают
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Кто останется "на карте" после ядерной войны" - высказались Британские ученые
3
Переход Эфира на PoS может ждать провал – майнеры создадут форк Ethereum PoW в обход стейкинга
14
Представлена концепция будущих стратегических атомных субмарин России
2
Анонсированы смартфоны Vivo V25 и V25 Pro с меняющей цвет задней панелью
+
«Роскосмос» создаст отечественную орбитальную станцию, уже представлен макет проекта
28
5 видеокарт AMD которые вам захочется купить, когда узнаете их цену в российской рознице
11
Предварительные ценники материнских плат AM5 для процессоров Ryzen 7000 производства ASUS
38
Способна ли старая добрая GeForce GTX 1080 бороться с Radeon RX 6600 в 2022 году — тест HU
7
В целях борьбы со спекулянтами японская сеть GEO обязала покупателей PS5 вначале продать свою PS4
1
Известный майнер не советует покупать дешёвые видеокарты – до перехода Эфира на PoS остался 1 месяц
8
Российские майнеры Биткоина и Эфира сжигают электричества больше, чем всё сельское хозяйство страны
174
Эксперты Wccftech советуют не покупать видеокарты – к концу августа ожидается падение цен до 50%
35
Российские геймеры переходят на бюджетные видеокарты – что купить, если в кармане всего 15 000р
63
Новая полностью электрическая субмарина "Амур-Е600" сможет оставаться под водой более 2-х недель
+
Конец лета может стать лучшим временем для покупки видеокарты на фоне дебюта доступных RTX 40 в 2023
14
Предварительный список из 69 смартфонов Xiaomi, претендующих на получение MIUI 14 на Android 13
+
Иран произвёл первую международную операцию в криптовалюте
1
Процессоры Intel 14-го поколения могут получить скромный прирост быстродействия и низкие частоты
25
Nvidia и AMD серьёзно снизят цены на свои видеокарты ближе к концу августа этого года
5
Хакер взломал трактор и запустил на нём DOOM – монстров можно давить колёсами на кукурузном поле
+

Популярные статьи

Современные SSD накопители рискуют стать одноразовыми устройствами, с очень низкой надежностью
92
5 причин оставить в новом компьютере старый SSD небольшого объема
45
Сколько можно сэкономить, приобретая комплектующие из США
32
Обзор мини-ПК Intel NUC 11 Gen i7 (NUC11PAHi7)
14
Инвестиции в "хайтек" в России в сотни раз меньше, чем у лидеров
74
Age of Wonders - воспоминания фаната
4
Метеоритная теория образования земных континентов
+
Топ-10 лучших 3D-платформеров
+
Крошка Тина | История персонажа
+

Сейчас обсуждают

SuroviyScam
01:08
В европе карты скоро будут по цене хлеба а в России, на квартиру можно будет обменять
Известный майнер не советует покупать дешёвые видеокарты – до перехода Эфира на PoS остался 1 месяц
SuroviyScam
01:05
Успехов тебе, знаний побольше. Сто раз уже писали аргументы, но ты их не прочитал еще или не понял.
Более 1 400 000 000 долларов потеряли крупнейшие майнеры США во втором квартале 2022 года
V.L.A.D.L.E.N
01:05
Неожиданно.
Какой процессор купить, если Intel уже надоел, а денег мало – 6 игровых CPU AMD для любого кошелька
SuroviyScam
01:05
Из деревни люди начали выползать и зашли сразу в интернет. Посочувствуем их жизни
Более 1 400 000 000 долларов потеряли крупнейшие майнеры США во втором квартале 2022 года
Vovantro
01:01
Да. Похож. 😁
В сеть попало изображение процессора Ryzen 7 7700X
V.L.A.D.L.E.N
01:00
С хуя ли имперский народ должен знать языки нацменов? Много ли римлян базарили по галльски? Много ли англичан знали хинди? Много ли пиндосов знают язык шошонов?
Российские майнеры Биткоина и Эфира сжигают электричества больше, чем всё сельское хозяйство страны
SuroviyScam
00:59
Вижу Rey.B. - ставлю дислайк
Российские майнеры Биткоина и Эфира сжигают электричества больше, чем всё сельское хозяйство страны
SuroviyScam
00:59
Вот вот, там еще нужно как минимум какой то дом питать с лампочкой, и телефоны сотрудников заряжать
Российские майнеры Биткоина и Эфира сжигают электричества больше, чем всё сельское хозяйство страны
SuroviyScam
00:53
Умный чтоли, да, решил аргументами сыпать - лови минусы
Российские майнеры Биткоина и Эфира сжигают электричества больше, чем всё сельское хозяйство страны
SuroviyScam
00:52
А интернет бесплатно?
Российские майнеры Биткоина и Эфира сжигают электричества больше, чем всё сельское хозяйство страны
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем