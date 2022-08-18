Пока это только оборочный образец, после которого выйдет уже серийная модель

Выпуск серии AMD Ryzen 7000 не за горами, и уже начали появляться первые изображения образцов новых процессоров AMD Zen 4. Например, квалификационный образец процессора Ryzen 7 7700X был размещен на форуме AnandTech, но первоначально он был опубликован в китайской социальной сети Baidu.

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Пользователь SkyJuice66 прокомментировал изображение, отметив, что буква «D» в нижней части распределителя тепла (IHS) обозначает, что данный процессор не предназначен для розничного рынка. Это говорит о том, что AMD все еще продолжает работу над своими чипами Ryzen 7000, хотя до анонса 29 августа и сентябрьского выпуска осталось меньше месяца.

Еще одна утечка предполагает, что AMD увеличила окно запуска Ryzen 7000 на несколько недель из-за непредвиденных проблем с BIOS, обнаруженных на новой платформе AM5 серии 600. Если это правда, то AMD захочет использовать это время, чтобы обеспечить стабильность платформы перед выпуском.

Это особенно важно для новой платформы, где опыт работы с новым дизайном отсутствует, что может привести к непредвиденным ошибкам, с которыми столкнутся покупатели в день выпуска. Стабильность в первый день работы с новыми платформами от Intel и AMD всегда несколько удручает, и обычно требуется серия обновлений BIOS и прошивок, прежде чем платформа станет действительно стабильной.

Глядя на образец Ryzen 7 7700X, становится очевидным, что платформа AM5 претерпела кардинальные изменения по сравнению с AM4. AMD перешла с форм-фактора PGA на форм-фактор LGA, это означает, что ножки процессора теперь расположены на материнской плате. AMD также уменьшила размер теплораспределительной крышки с восемью вырезами, освободив место для конденсаторов на печатной плате ЦП.

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Ryzen 7 7700X станет новым восьмиядерным процессором AMD среднего класса, пришедшим на смену Ryzen 7 5700X, а, возможно, и Ryzen 7 5800X. По слухам, тактовые частоты Ryzen 7 7700X составят до 5,4 ГГц, а объем кэш-памяти L2 и L3 вместе взятых достигнет 40 МБ.