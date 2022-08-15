Согласно имеющейся информации Apple проведет презентацию в конце октября, и, похоже, что на этом мероприятии компания официально анонсирует iPad следующего поколения и iPad Pro M2. Не так давно MySmartPrice поделился изображениями, на которых был показан iPad 2022 практически со всех сторон. Теперь еще один источник поделился списком спецификаций iPad 10-го поколения, которые, по-видимому, были получены от китайского производителя устройства.
реклама
Наряду с упоминанием о том, что Apple iPad 2022 года может быть анонсирован в конце октября одновременно с iPad Pro M2, сообщается, что iPad 10 будет иметь больший дисплей, более узкие рамки и выступающую заднюю камеру.
Тот же источник утверждает, что iPad 2022 года будет оснащен чипсетом Apple A14 Bionic, не будет иметь 3,5-мм аудиоразъем и получит порт USB-C. Нет упоминания о том, будет ли в этой конкретной модели ламинированный дисплей, однако в более раннем слухе об iPad 10 говорилось, что он будет оснащен полностью ламинированной панелью, это станет значительным обновлением iPad 9-го поколения. Размеры будущего планшета, по данным MySmartPrice, предположительно составляют 248,62 x 179,5 x 6,98 мм.