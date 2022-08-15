К выпуску готовится две 24-дюймовые модели различающиеся разрешением экрана

Компания Mobile Pixels Inc известна выпуском широкого ассортимента продуктов с расширенными и дополнительными экранами для пользователей ноутбуков.

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Теперь компания сосредоточилась на инновациях для настольных компьютеров с семейством дисплеев Geminos: Geminos и Geminos X. Это большие раскладные дисплеи, закрепленные на регулируемой подставке. Разработчики продукта утверждают, что использование Geminos может сохранить здоровье шеи и место на рабочем столе, а его регулировки отлично подходят для всех видов задач и повышение производительности на рабочем месте.

У дисплеев много общего, но есть между Geminos и Geminos X одно большое различие. Первый имеет два 24-дюймовых дисплея с разрешением FHD, а второй использует дисплеи с разрешением QHD. Ниже в таблице приведены основные характеристики устройств.



Geminos

Geminos X

Экран 2 х 24 дюйма 2 х 24 дюйма Тип дисплея IPS

IPS

Разрешение 1080p for 97ppi

1440p for 123ppi

Яркость 250 нит 300 нит Контрастность 1000:1 1000:1 Цветность 6 bit, 97% sRGB

6 bit, 99% sRGB

Частота обновления 60 Гц 75 Гц Время отклика 14 мс 14 мс

Можно видеть, что модель QHD немного лучше модели FHD по нескольким параметрам, не связанным напрямую с разрешением: максимальная яркость, цветовая гамма и максимальная частота обновления. Также следует отметить, что заявленное время отклика не впечатлит любителей динамичных игр. Еще одно различие между моделями FHD и QHD появится, когда вступит в силу упомянутая во введении цель расширения.

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Что касается ценообразования, то для первых заказчиков Geminos будет доступен по цене 499 долларов, а Geminos X - 649 долларов. При поступлении в розничную продажу стоимость увеличится в два раза.