Компания Mobile Pixels Inc известна выпуском широкого ассортимента продуктов с расширенными и дополнительными экранами для пользователей ноутбуков.
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Теперь компания сосредоточилась на инновациях для настольных компьютеров с семейством дисплеев Geminos: Geminos и Geminos X. Это большие раскладные дисплеи, закрепленные на регулируемой подставке. Разработчики продукта утверждают, что использование Geminos может сохранить здоровье шеи и место на рабочем столе, а его регулировки отлично подходят для всех видов задач и повышение производительности на рабочем месте.
У дисплеев много общего, но есть между Geminos и Geminos X одно большое различие. Первый имеет два 24-дюймовых дисплея с разрешением FHD, а второй использует дисплеи с разрешением QHD. Ниже в таблице приведены основные характеристики устройств.
|Geminos
|Geminos X
|Экран
|2 х 24 дюйма
|2 х 24 дюйма
|Тип дисплея
|IPS
|IPS
|Разрешение
|1080p for 97ppi
|1440p for 123ppi
|Яркость
|250 нит
|300 нит
|Контрастность
|1000:1
|1000:1
|Цветность
|6 bit, 97% sRGB
|6 bit, 99% sRGB
|Частота обновления
|60 Гц
|75 Гц
|Время отклика
|14 мс
|14 мс
Можно видеть, что модель QHD немного лучше модели FHD по нескольким параметрам, не связанным напрямую с разрешением: максимальная яркость, цветовая гамма и максимальная частота обновления. Также следует отметить, что заявленное время отклика не впечатлит любителей динамичных игр. Еще одно различие между моделями FHD и QHD появится, когда вступит в силу упомянутая во введении цель расширения.
Что касается ценообразования, то для первых заказчиков Geminos будет доступен по цене 499 долларов, а Geminos X - 649 долларов. При поступлении в розничную продажу стоимость увеличится в два раза.