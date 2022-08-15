В остальном смартфон является практически копией Redmi K50 Extreme Edition

Согласно имеющимся слухам, Xiaomi выведет на мировые торговые площадки свой недавно выпущенный смартфон Redmi K50 Extreme Edition, но он получит название Xiaomi 12T Pro. Однако похоже, что смартфон получит одно существенное отличие, по крайней мере, если верить предполагаемому изображению устройства.

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На появившемся изображении, якобы впервые демонстрируется Xiaomi 12T Pro. На изображении показан только модуль камеры телефона, но он подтверждает наличие основной камеры разрешением 200 МП. Упомянутый модуль камеры идентичен модулю Redmi K50 Extreme Edition, поэтому вполне вероятно, что изображенный смартфон - это Xiaomi 12T Pro.

Однако модель датчика 200-мегапиксельной камеры остается неизвестной. Сейчас в природе существуют только два таких датчика от корейского гиганта Samsung: ISOCELL HP1 в только что выпущенном Moto X30 Pro и ISOCELL HP3, который еще не установлен ни на одном смартфоне. Возможно, что Xiaomi протестировала HP1 на Redmi K50 Extreme Edition, но отказалась от него в пользу 108-мегапиксельного ISOCELL HM6. Это может означать, что Xiaomi 12T Pro оснащен 1/1,22-дюймовым HP1.

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Помимо перехода со 108-мегапиксельной камеры Redmi K50 Extreme на 200-мегапиксельную камеру, Xiaomi 12T Pro сохранит другие характеристики, в том числе AMOLED-дисплей с диагональю 6,67 дюйма, разрешением 1,5K и частотой 120 Гц, аккумуляторной батареей емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт и флагманский чипсет Snapdragon 8+ Gen 1 от Qualcomm. Запуск в продажу устройства ожидается в сентябре.