На этот шаг компания пошла из-за наличия боьших запасов чипов и необходимости их реализации перед выходом нового поколения графических карт

В сети появилась информация, что NVIDIA снова начала выпуск видеокарты RTX 3080 12 ГБ после того, как прекратила его два месяца назад.

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GeForce RTX 3080 12 ГБ была одной из последних моделей, выпущенных в январе этого года. Эта карта стала косметическим обновлением по сравнению с оригинальной моделью с 10 ГБ, но в то время компания Nvidia посчитала необходимым выпустить новую версию видеокарты для усиления конкуренции с продукцией AMD, так как RTX 3090 была слишком дорога для большинства пользователей.

В настоящий момент NVIDIA столкнулась с серьезной проблемой. Во-первых, на складах компании скопилось слишком много видеокарт серии RTX 30, а во-вторых, также слишком мало клиентов заинтересованы в покупке видеокарт текущего поколения, учитывая, что до запуска новых видеокарт сери RTX 40 осталось всего 2 месяца.

Но поскольку NVIDIA производит большое количество карт RTX 3090 на базе графического процессора GA102, то часть из них с частично отключенными ядрами компания использует при производстве таких моделей, как RTX 3080 Ti или RTX 3080 10/12 ГБ. Таким образом, согласно MEGAsizeGPU, NVIDIA снова начала выпускать карты RTX 3080 12 ГБ из-за необходимости использовать огромный запас графических процессоров GA102.

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Напомню, что RTX 3080 12 ГБ имеет 8960 ядер CUDA, что на 256 ядер больше по сравнению с оригиналом, а также увеличенный до 12 ГБ объем памяти и более широкую 320-битную шину памяти. Интересно, что NVIDIA никогда не объявляла рекомендованную стоимость этой карты, и каждый производитель сам устанавливал стоимость конкретной модели.