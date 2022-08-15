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Последняя информация о ценах Ryzen 7000 превосходит предпоследнюю
Появившиеся в сети цены на четыре модели процессоров могут сильно обеспокоить поклонников AMD, так как превышают ранее опубликованные данные об их стоимости
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 Предстоящий запуск процессоров AMD Ryzen 7000 вызывает большой ажиотаж, и фанаты надеются получить идеальное сочетание цены и производительности новых настольных процессоров компании. Казалось, что так и будет, появились сообщения о ценовых ожиданиях пару недель назад. Тем не менее предварительные цены, опубликованные PC-Canada.com и первоначально представленные инсайдером @momomo_us, показали, что сборщикам настольных ПК, возможно, придется выложить значительно больше за новые чипы Ryzen 7000.

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 На данный момент опубликованы цены на четыре модели, причем в списках указаны цены на оба варианта Ryzen 7000 с системой охлаждения и без кулера, но они абсолютно одинаковые. Стоит учитывать, что здесь стоимость указана в канадских долларах. Очевидно, что могут быть региональные различия и налоги, но в любом случае новые цены явно выше, чем ранее звучавшие.

 Сейчас на сайте розничного магазина появились только AMD Ryzen 5 7600X, Ryzen 7 7700X, Ryzen 9 7900X и Ryzen 9 7950X, но это не обязательно означает, что это единственные четыре модели, запланированные к выпуску. Кроме того, было указано, что этот ритейлер действительно устанавливает довольно высокие цены, при чем они, скорее всего, являются лучшим предположением, а не рекомендованной стоимостью производителя.

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 Что касается выхода процессоров, то по данным Wccftech, чипы AMD Ryzen 7000 будут анонсированы 29 августа, а полноценный запуск состоится 15 сентября.

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