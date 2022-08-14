Сегодня появилась информация о двух материнских платах компании: MSI MPG X670E Carbon Wi-Fi и MSI Pro X670-P Wi-Fi

В преддверии скорого выхода процессоров AMD нового поколения в некоторых розничных магазинах начали появляться материнские платы для ожидаемой всеми платформы AMD AM5. Известный инсайдер momomo_us, например, обнаружил платы MSI MPG X670E Carbon Wi-Fi и MSI Pro X670-P Wi-Fi в итальянском магазине AED Gaming. Если поискать, то можно обнаружить эти же платы еще в нескольких розничных сетях Италии по сходным ценам.

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Никто не сообщил о датах доступности, но цены на MSI MPG X670E Carbon Wi-Fi и MSI Pro X670-P Wi-Fi уже известны и составляют в среднем около 620 и 410 евро соответственно. Если перевести эти цены в доллары и вычесть итальянский НДС (22%), то цена составит 495 и 320 долларов соответственно.

В настоящее время уже есть представление о том, чего ожидать с точки зрения технических характеристик грядущих материнских плат, благодаря мероприятию AMD, которое состоялось 10 дней назад. На этом мероприятии все основные партнеры AMD рассказали о своих будущих продуктах, в которых будут использовать новейшие процессоры серии Ryzen 7000 (Raphael) на архитектуре Zen 4.

На страницах итальянских розничных магазинов можно увидеть лишь небольшую часть спецификаций. Тем не менее в сети есть несколько слайдов от AMD и MSI, которые показывают особенности как MSI MPG X670E Carbon Wi-Fi, так и MSI Pro X670-P Wi-Fi. Обе высокопроизводительные материнские платы относятся к высшему сегменту, причем Carbon ориентирована на геймеров, а модель Pro особенно подойдет для творческих людей. Все платы MSI оснащены системами охлаждения M.2 Shield Frozr для твердотельных накопителей нового поколения с интерфейсом PCIe 5.0 x4, четырьмя слотами M.2, четырьмя слотами для оперативной памяти DDR5, разъемом 2,5GbE и адаптером Wi-Fi 6E.

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Как видно, нарастающий поток информации и появление плат в списках розничных магазинов указывают на то, что запуск довольно близок. Однако, AMD официально анонсировала серию процессоров Ryzen 7000 как «осеннюю», поэтому следует ожидать их, и сопутствующие материнские платы не ранее середины или конца сентября.