Reddit Ascenance22 опубликовал фотографии невыпущенной видеокарты GeForce GTX 2080. Напомню, что во время запуска видеокарт серии NVIDIA GeForce 20 в августе 2018 года генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг пошутил, анонсировав графическую карту GTX 1180. Это противоречило информации о дебюте новой линейки GeForce RTX. Указанная модель GTX никогда не выпускалась, но похоже, что первоначальные планы заключались в том, чтобы использовать аббревиатуру GTX в новых видеокартах.
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Redditor нашел инженерный образец видеокарты GTX 2080, по крайней мере, именно такое создается впечатление. Карта имеет тот же эталонный дизайн системы охлаждения, но сочетание RTX было заменено на GTX. Также нет цифрового обозначения 2080 на передней и задней панелях карты.
Судя по всему, эта карта была куплена на eBay примерно за 360 долларов. Прототип выглядит идентично карте, размещенной на Reddit. Интересно, что продавец использовал эти карты для майнинга криптовалюты. Наклейка на задней панели подтверждает, что это плата PG180, та же самая плата, которую использует розничная видеокарта RTX 2080.
Такие прототипы NVIDIA очень редки, особенно для игровой серии и эталонного дизайна NVIDIA Founders Edition. Предполагается, что карта показывает такую же производительность, что и розничная версия, поэтому для геймеров это просто игровая видеокарта, а для энтузиастов - настоящая коллекционная жемчужина. Кроме того, это единственная карта, поддерживающая трассировку лучей и DLSS в линейке GTX.