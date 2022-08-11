В Китае новинка стоит от 221 доллара, авыход на мировой рынок пока под вопросом

Oppo представила в Китае умные часы Watch 3, одно из трех носимых устройств, которые компания выпустила сегодня на внутреннем рынке. Часы Watch 3 получили изогнутый дисплей и одну физическую кнопку. Дисплей AMOLED имеет размер 1,75 дюйма и разрешение 372 x 430 пикселей с плотностью 326 PPI и 3D-стеклянным покрытием.

реклама

Кроме того, Oppo Watch 3 имеет размеры 43 x 37 x 11,65 мм, если не учитывать выступ датчика сердечного ритма на задней панели. Согласно данным Oppo, Watch 3 весят 31,9 г без ремешка, отчасти из-за из алюминиевого сплава. Еще одним фактором, влияющим на вес Oppo Watch 3, является его аккумулятор емкостью 400 мАч, рассчитанный на 4 дня интенсивного использования.

Кроме того, Oppo Watch 3 используют чипсеты Snapdragon W5 и Apollo 4 Plus, 1 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти. Насколько можно судить, Apollo 4 Plus является собственным чипсетом компании, но информации о нем нет. Также Oppo Watch 3 имеют водонепроницаемость 5 атм, поддержку eSIM, модуль NFC и все обычные датчики мониторинга здоровья, такие как оптические датчики сердечного ритма и кислорода в крови.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай Рухнула цена i9 12900K на треть -20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке 12700KF за копейки в Ситилинке -20% на 3060 в Cитилинке 3060 Gigabyte дешевле 40 тр 3060 MSI за 44тр в Регарде 3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде 3050 MSI дешевле 30 тр в Ситилинке RX 6600 за 30тр в Регарде В ДВА раза подешевела 3070 Gigabyte 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Oppo Watch 3 доступны в Китае по цене 1489 юаней (около 221 доллара) с ремешком из фторэластомера. Кожаный ремешок увеличивает стоимость часов до 1589 юаней (около 236 долларов). Информации о глобальном запуске продаж Oppo Watch 3 пока нет.