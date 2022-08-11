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Oppo анонсировала Watch 3 с чипсетом Qualcomm Snapdragon W5
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 Oppo представила в Китае умные часы Watch 3, одно из трех носимых устройств, которые компания выпустила сегодня на внутреннем рынке. Часы Watch 3 получили изогнутый дисплей и одну физическую кнопку. Дисплей AMOLED имеет размер 1,75 дюйма и разрешение 372 x 430 пикселей с плотностью 326 PPI и 3D-стеклянным покрытием.

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 Кроме того, Oppo Watch 3 имеет размеры 43 x 37 x 11,65 мм, если не учитывать выступ датчика сердечного ритма на задней панели. Согласно данным Oppo, Watch 3 весят 31,9 г без ремешка, отчасти из-за из алюминиевого сплава. Еще одним фактором, влияющим на вес Oppo Watch 3, является его аккумулятор емкостью 400 мАч, рассчитанный на 4 дня интенсивного использования.

 Кроме того, Oppo Watch 3 используют чипсеты Snapdragon W5 и Apollo 4 Plus, 1 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти. Насколько можно судить, Apollo 4 Plus является собственным чипсетом компании, но информации о нем нет. Также Oppo Watch 3 имеют водонепроницаемость 5 атм, поддержку eSIM, модуль NFC и все обычные датчики мониторинга здоровья, такие как оптические датчики сердечного ритма и кислорода в крови.

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 Oppo Watch 3 доступны в Китае по цене 1489 юаней (около 221 доллара) с ремешком из фторэластомера. Кожаный ремешок увеличивает стоимость часов до 1589 юаней (около 236 долларов). Информации о глобальном запуске продаж Oppo Watch 3 пока нет.

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#oppo #умные часы #oppo watch
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Можешь не стараться, т.к вранье хохлов никому не интересно. И можешь ничего не доказывать, уже все доказано что кроме фейков и вранья, хозлы больше нчиего не могут. Вот здесь СОТНИ фейков https://войн...
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