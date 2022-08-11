Новинка немного меньше текущей модели, но имеет более мощный процессор и предлагает три конфигурации памяти стоимостью от 1000 баксов

На мероприятии Galaxy Unpacked Samsung представила складной смартфон нового поколения Galaxy Z Flip4, который удобно носить в кармане. На первый взгляд Galaxy Z Flip4 выглядит почти так же, как Galaxy Z Flip3, но это только на первый взгляд.

реклама

В наше время увеличение размеров устройств является нормой, но Galaxy Z Flip4 меньше по размеру, чем Z Flip3, его габариты составляют 84,9 х 71,9 х 17,1 мм в закрытом состоянии и 165,2 х 71,9 х 6,9 мм в развернутом состоянии. Каркас телефона выполнен из алюминиевого сплава Armor с задней панелью из матового стекла Gorilla Glass Victus. Также присутствует боковой сканер отпечатков пальцев.

Дисплей Galaxy Z Flip4 также практически не изменился в сравнении с предшественником. Внешний экран представляет собой 1,9-дюймовую Super AMOLED панель с разрешением 260 x 512 пикселей. В развернутом виде внутренняя панель Super AMOLED с разрешением 2640 x 1080 имеет размер 6,7 дюйма. Внутренний дисплей оснащен адаптивной частотой обновления, которая может варьироваться от 1 до 120 Гц в зависимости от используемого приложения и происходящего на экране.

Также Samsung оснастила Galaxy Z Flip4 двумя внешними и одной внутренней камерами. Широкоугольная и сверхширокоугольная внешние камеры имеют разрешение 12 МП. Широкоугольная камера имеет автофокусировку Dual Pixel, оптическую стабилизацию изображения (OIS), размер пикселя 1,18 мкм, диафрагму f/1,8 и поле зрения 83°. Сверхширокоугольная камера имеет угол обзора 123°, диафрагму f/2.2 и размером пикселя 1,12 мкм, как у Z Flip3. Внутренняя камера имеет разрешение 10 МП, апертуру f/2.4 и угол обзора 80°.

Кроме того, Galaxy Z Flip4 оснащен новейшим процессором Snapdragon 8+ Gen 1 с 8 ГБ памяти LPDDR5 и внутренним накопителем UFS 3.1 объемом 128 ГБ, 256 ГБ или 512 ГБ.

Аккумуляторная батарея имеет емкость 3700 мАч, поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 25 Вт и беспроводную зарядку мощностью 10 Вт.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай Рухнула цена i9 12900K на треть -20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке 12700KF за копейки в Ситилинке -20% на 3060 в Cитилинке 3060 Gigabyte дешевле 40 тр 3060 MSI за 44тр в Регарде 3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде 3050 MSI дешевле 30 тр в Ситилинке RX 6600 за 30тр в Регарде В ДВА раза подешевела 3070 Gigabyte 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Samsung Galaxy Z Flip4 будет доступен в различных цветах, включая Bora Purple, Graphite, Pink Gold и Blue. Модель в конфигурации 8 ГБ и 128 ГБ будет стоить от 1099 евро/999 долларов, а топовая версия с накопителем объемом 512 ГБ обойдется в 1279 евро.