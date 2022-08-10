Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
goldas За пост начислено вознаграждение
MSI анонсировала первый в мире блок питания стандарта ATX 3.0 с поддержкой PCIe 5.0
Новинка способна выдерживать мгновенные перегрузки до 2600 Вт
анонсы и реклама
3060 Gigabyte дешевле 40 тр
RTX 3070 за 50 тр в Регарде
3050 MSI дешевле 30 тр в Ситилинке
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3060 Ti MSI за копейки - смотри
3080 Gigabyte подешевела на порядок

 MSI представила первый в мире блок питания MEG Ai1300P, полностью совместимый со спецификациями ATX 3.0. Этот блок предназначен для флагманских графических процессоров следующего поколения и может выдерживать скачки мощности до 2600 Вт.

реклама

 Стандарт ATX 3.0, разработка которого была завершена еще в феврале, является последним детищем Intel. Новый стандарт, в частности, поддерживает 16-контактный разъем питания 12VHPWR, который позволяет передавать до 600 Вт энергии по одному кабелю. В ATX 3.0 также представлен ряд новых характеристик питания с улучшенными показателями эффективности и надежности, а также гораздо более высокой устойчивостью к скачкам мощности.

 Блок питания MEG Ai1300P PCIE5 от MSI содержит компоненты более высокого качества по сравнению с предыдущими моделями. MSI заявляет, что устройство может кратковременно удвоить свою мощность для противодействия большим скачкам, ожидаемым при использовании графических процессоров следующего поколения.

 Проблемы со скачками мощности уже возникают на последних графических процессорах Nvidia серии RTX 30 - RTX 3090 и RTX 3090 Ti и могут достигать 660 Вт, а на RTX 3080 этот показатель доходит 530 Вт, по данным Gamers Nexus.

 Существующие блоки питания рассчитаны на кратковременные скачки мощности, превышающие их номинальную мощность. Но с графическими процессорами серии RTX 30 эти всплески стали проблематичными до такой степени, что некоторые устройства отключаются из-за ограничений защиты. А учитывая сообщения, предполагающие, что графические процессоры следующего поколения почти удвоят показатели энергопотребления по сравнению с графическими процессорами текущего поколения, несложно предположить, что их скачки мощности будут ещё выше.

 Мощность в 2600 Вт является максимальным пределом, с которым может справиться новый блок питания, но это значение он может выдержать менее одной миллисекунды. Для менее мощных всплесков время увеличивается. Блок питания может выдерживать пик мощности 2340 Вт в течение 1 мс, 2080 Вт в течение 10 мс и 1560 Вт в течение 100 мс.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Рухнула цена i9 12900K на треть
-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке
3050 дешевле 30 тр в Регарде
12700KF за копейки в Ситилинке
-20% на 3060 в Cитилинке
3060 MSI за 44тр в Регарде
3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде
RX 6600 за 30тр в Регарде
В ДВА раза подешевела 3070 Gigabyte
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

 MEG Ai1300P PCIE5 от MSI является первым и пока единственным блоком питания, полностью соответствующий стандарту ATX 3.0. Тем не менее вскоре на рынке должно появиться больше подобных устройств, совместимых с ATX 3.0, от других производителей, поскольку выпуск графических процессоров Nvidia 40-й серии и AMD Radeon RX 7000-й серии неумолимо приближается.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #nvidia #msi #блоки питания #rtx 40 #rtx 4000 #pcie 5.0 #pcie #pcie gen 5 #atx 3.0
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Крах криптовалют может спровоцировать резкое падение продаж видеокарт NVIDIA
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Nvidia открыла сезон невиданных скидок на видеокарты RTX 20 и RTX 30
74
Космический корабль Илона Маска Crew Dragon упал на ферму в Австралии – видео гигантского обломка
2
Майнинг Эфира становится прибыльным – отбить вложения в GeForce RTX 3060 Ti можно всего за 10 мес
18
Выбираем оптимальную видеокарту для монитора с разрешением 2К – 5 игровых GPU со скидками до 30%
21
Ученым впервые удалось зарегистрировать землетрясение с помощью флотилии воздушных шаров
+
На что способна GeForce GTX 980 в 2022г – ищем потенциал флагмана через 8 лет после начала продаж
6
Почему видеокарты AMD плохо покупают в РФ и какие модели достойны внимания геймеров
25
В сети появились кадры игрового процесса Diablo 4
+
С 1 сентября Евросоюз может начать официальную конфискацию имущества граждан РФ
13
Очередная утечка – база данных абонентов оператора Tele2 на 7 500 000 строк попала в открытый доступ
7
Динамика игровой выручки NVIDIA говорит о надвигающемся криптопохмелье
16
Инсайдеры подтвердили, что GeForce RTX 4070 за $500 окажется быстрее GeForce RTX 3090 Ti за $2000
20
В Rockstar Games дали комментарий по поводу качества GTA 6: оно обещает быть революционным
1
Доходность майнеров растёт, а PoS уже стучится в окно
4
Курс Эфира может обвалиться на фоне роста инфляции в США, перехода на PoS и остановки майнинга
5
Стоимость Ryzen 7 7700X окажется не выше $300, а ценник на Ryzen 9 7900X и 7950X подрастёт — инсайд
13
Intel представила профессиональные видеокарты Arc Pro
1
Кто делает лучше видеокарты: NVIDIA или AMD – выбираем самый выгодный флагман 2022 года
8
EVE: Valkyrie официально мертва
+
Геймерские процессоры дешевеют в магазинах РФ – серия Alder Lake со скидками до 38%
3

Популярные статьи

Сравниваем в цене две мощные игровые сборки августа 2022 года: c Core i5-12400 и Ryzen 5 5600X
54
Главные игры августа 2022 года
5
Краткий анализ графических настроек и работы FSR 1.0 в игре Deathloop
60
Рост Ethereum 2022 и какие ждать цены на видеокарты
16
Очки смешанной реальности Apple ожидаются в начале 2023 года по цене 2000 долларов
10

Сейчас обсуждают

Вежливый_ATACMS
23:49
конечно. как и с крейсером
Проклятье Европы: отсутствие дешевого газа - не единственная "казнь египетская"
Лопшо Педунь
23:49
Проклятье Европы: отсутствие дешевого газа - не единственная "казнь египетская"
Вежливый_ATACMS
23:48
немцы поставляют технику украинцам что б те eбoшили рашистов.
Проклятье Европы: отсутствие дешевого газа - не единственная "казнь египетская"
Лопшо Педунь
23:48
тьфуу на тебя какашка
Проклятье Европы: отсутствие дешевого газа - не единственная "казнь египетская"
ахахах
23:48
если облако саранчи сядет тебе на огород,то от огорода хер чё останется
Проклятье Европы: отсутствие дешевого газа - не единственная "казнь египетская"
TheEd
23:47
Балабол. Это во-первых. Нет там ничего уничтоженного. Во-вторых напомни, сколько было уничтожено авиации окраины с февраля, не считая выклянчанных у европы и америки.( у самих то ничего нет, держитесь...
Проклятье Европы: отсутствие дешевого газа - не единственная "казнь египетская"
Лопшо Педунь
23:46
у тебя в пердаке задымление проверь далбаеб, пердак у тебя задымился от епли твоего пердака боевыми укропскими педиками.
Проклятье Европы: отсутствие дешевого газа - не единственная "казнь египетская"
Smytjan
23:45
Проклятье Европы: отсутствие дешевого газа - не единственная "казнь египетская"
Муж_ЗАГЛOTA
23:44
фотошоп РУЛИТ?
Проклятье Европы: отсутствие дешевого газа - не единственная "казнь египетская"
Лопшо Педунь
23:44
Проклятье Европы: отсутствие дешевого газа - не единственная "казнь египетская"
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем