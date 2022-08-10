MSI представила первый в мире блок питания MEG Ai1300P, полностью совместимый со спецификациями ATX 3.0. Этот блок предназначен для флагманских графических процессоров следующего поколения и может выдерживать скачки мощности до 2600 Вт.
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Стандарт ATX 3.0, разработка которого была завершена еще в феврале, является последним детищем Intel. Новый стандарт, в частности, поддерживает 16-контактный разъем питания 12VHPWR, который позволяет передавать до 600 Вт энергии по одному кабелю. В ATX 3.0 также представлен ряд новых характеристик питания с улучшенными показателями эффективности и надежности, а также гораздо более высокой устойчивостью к скачкам мощности.
Блок питания MEG Ai1300P PCIE5 от MSI содержит компоненты более высокого качества по сравнению с предыдущими моделями. MSI заявляет, что устройство может кратковременно удвоить свою мощность для противодействия большим скачкам, ожидаемым при использовании графических процессоров следующего поколения.
Проблемы со скачками мощности уже возникают на последних графических процессорах Nvidia серии RTX 30 - RTX 3090 и RTX 3090 Ti и могут достигать 660 Вт, а на RTX 3080 этот показатель доходит 530 Вт, по данным Gamers Nexus.
Существующие блоки питания рассчитаны на кратковременные скачки мощности, превышающие их номинальную мощность. Но с графическими процессорами серии RTX 30 эти всплески стали проблематичными до такой степени, что некоторые устройства отключаются из-за ограничений защиты. А учитывая сообщения, предполагающие, что графические процессоры следующего поколения почти удвоят показатели энергопотребления по сравнению с графическими процессорами текущего поколения, несложно предположить, что их скачки мощности будут ещё выше.
Мощность в 2600 Вт является максимальным пределом, с которым может справиться новый блок питания, но это значение он может выдержать менее одной миллисекунды. Для менее мощных всплесков время увеличивается. Блок питания может выдерживать пик мощности 2340 Вт в течение 1 мс, 2080 Вт в течение 10 мс и 1560 Вт в течение 100 мс.
MEG Ai1300P PCIE5 от MSI является первым и пока единственным блоком питания, полностью соответствующий стандарту ATX 3.0. Тем не менее вскоре на рынке должно появиться больше подобных устройств, совместимых с ATX 3.0, от других производителей, поскольку выпуск графических процессоров Nvidia 40-й серии и AMD Radeon RX 7000-й серии неумолимо приближается.