Такую обновленную информацию сообщил известный инсайдер @kopite7kimi

Известный инсайдер @kopite7kimi сообщил о новых значениях энергопотребления будущих видеокарт RTX 4080 и RTX 4070. Мощность RTX 4070 немного снизилась до 285 Вт с ранее прогнозируемых 300 Вт, в то время как целевое энергопотребление RTX 4080 упало до 320 Вт, что соответствует RTX 3080. Предыдущие слухи предполагали, что её энергопотребление может достигать 450 Вт.

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Не совсем понятно, почему ожидаемая мощность видеокарт снизились, особенно касательно RTX 4080. Однако примерно в то же время инсайдер опубликовал еще одно сообщение, в котором говорится, что высокое энергопотребление серии RTX 40 стало проблемой, это привело к необходимости его снижения и выхода по данному параметру на уровень RTX 30. Предположительно, снижение стало результатом пересмотра тактовых частот.

Как обычно, к сказанному следует относиться с осторожностью, так как официальных данных по этому поводу пока нет. Тем не менее у Kopite есть хороший послужной список точных утечек, и в течение длительного времени в сеть попадали утечки о высоком энергопотреблении грядущей серии видеокарт Nvidia. Частично это могло стать предположением, основанным на использовании нового 16-контактного разъема питания передающего мощность до 600 Вт.

Стоит сказать, что снижение энергопотребления имеет как положительную, так и отрицательную сторону. С одной стороны, более низкая мощность значительно уменьшит TBP графических процессоров верхнего уровня, что значительно упростит их охлаждение и, таким образом, снизит уровень нагрева и шума системы. С другой стороны, снижение энергопотребления RTX 4080 может существенно снизить производительность графического процессора.

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В любом случае партнеры Nvidia выпустят разогнанные модели, которые доведут новые графические процессоры до предела своих возможностей и повысят требования к питанию. Но тот факт, что новый 16-контактный разъем PCIe 5.0 12VHPWR может потреблять до 600 Вт, не означает обязательное использование такой возможности. Сейчас остается только гадать и ждать официальное подтверждение спецификаций графических процессоров серии RTX 40.