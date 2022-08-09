Это свидетельствует о неумолимо приближающемся выходе видеокарт следующего поколения

Похоже, что Nvidia отчаянно пытается продать свои существующие графические процессоры серий RTX 20 и RTX 30 как можно быстрее. На этой неделе цены на видеокарты резко упали, и лидерами продаж стали магазины EVGA и Newegg Shuffle. Это говорит о том, что Nvidia готовится к запуску RTX 40-й серии в ближайшем будущем, а ее партнеры хотят избавиться от запасов.

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В магазине EVGA продаются многие модели графических процессоров Nvidia RTX 30-й серии. Флагманские модели теперь продаются по очень хорошей цене, достигая официальной рекомендованной розничной стоимости. Несколько моделей стоят даже значительно ниже рекомендованной производителем розничной цены, включая RTX 3090 Ti, 3090 и 3080 Ti.

Пожалуй, самая невероятная скидка предлагается на RTX 2060 6 ГБ. Цены на этот графический процессор сейчас составляют всего 239,99 долларов, что всего на 5 долларов больше, чем у значительно более медленного графического процессора GTX 1660 Super. В среднем RTX 2060 примерно на 25% быстрее.

У Newegg Shuffle также было несколько отличных предложений: модель Asus RTX 3080 Ti Tuf со скидкой стоила всего 833 доллара, модель Zotac RTX 3080 Ti Extreme предлагалась за 839 долларов, RTX 3070 Tuf за 515 долларов, а RX 6600 Dual всего за 249 долларов.

Финансовые показатели Nvidia на 2022 год выглядит не очень хорошо. В недавнем предварительном отчете о финансовых результатах компания объявила о колоссальных 44% ежеквартальных потерях доходов от игр. Общий доход снизился с 8,1 млрд долларов до 6,7 млрд долларов, а доход от игр упал с 2,04 млрд долларов до 3,64 млрд долларов.

Потеря средств является результатом краха криптовалюты в 2022 году. Это привело к значительному снижению спроса на графические процессоры Nvidia, как раз в тот момент, когда доступность начала улучшаться, в результате чего компания осталась с избытком своей устаревающей продукции. Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг объявил о корректировке цен, чтобы противостоять снижению спроса на графические процессоры, что, вероятно, наблюдается прямо сейчас со стороны EVGA и других компаний.

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Nvidia все еще планирует выпуск серии RTX 40 в 2022 году, что также объясняет очень низкие цены на 30-ю серию. Ходят слухи, что серия RTX 40 появится в четвертом квартале 2022 года, возможно, уже в сентябре, поэтому имеет смысл очистить склады в рамках подготовки к выходу карт.