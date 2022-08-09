На данный момент речь идёт о трёх моделях

Похоже, что видеокарты Intel Arc предназначены не только для геймеров, поскольку компания, ранее занимавшаяся исключительно производством процессоров, сняла завесу тайны с новой линейки профессиональных графических процессоров. Новые карты называются Arc Pro. Они не предназначены для игр, хотя и позволяют это делать, а станут незаменимым помощником при работе с контентом.

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Сегодня Intel представила один мобильный профессиональный графический процессор A30M и две настольные модели: однослотовую A40 и двухслотовую A50. Обе карты для настольных ПК предназначены для систем небольшого форм-фактора, что может косвенно указывать на наличие у Intel карт гораздо большего размера. Все недавно анонсированные графические процессоры оснащены функцией трассировки лучей, возможностями машинного обучения и впервые в отрасли аппаратным ускорением кодирования AV1. К слову бесплатная альтернатива Google с открытым исходным кодом до сих пор не получила большой популярности в Интернете, несмотря на обещания Netflix и YouTube, при этом основное использование технологии используется в видеозвонках Google Duo, несмотря на превосходство HEVC по качеству сжатия. Однако кодирование всегда было очень медленным процессом, поэтому хороший аппаратный ускоритель и поддержка Intel могли бы обеспечить значительное повышение скорости. Графические процессоры Intel Arc Pro серии A сертифицированы для работы с ведущими профессиональными программными приложениями в области архитектуры, проектирования и строительства, проектирования и производства. Их также можно использовать для запуска приложений подобных Blender и библиотек с открытым исходным кодом в наборе инструментов Intel oneAPI Rendering Toolkit, которые, по словам Intel, широко распространены и интегрированы в ведущие в отрасли инструменты рендеринга.

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В данной ситуации может возникнуть вполне закономерный вопрос о ситуации с драйверами для Arc Pro. Как известно с картами Intel было зафиксировано множество проблем с картами, и Intel уже выпустила несколько обновлений драйверов. Остается надеяться, что какими бы плохими ни были потребительские драйверы, профессионалы получат гораздо более оптимизированные аналоги с соответствующей поддержкой.



Участникам мероприятия SIGGRAPH в Ванкувере в этом году можно будет увидеть демонстрацию Arc Pro на стенде Intel, а остальным придется дождаться выпуска видеокарт.