Всего в модельный ряд входят четыре процессора с количеством ядер от 6 до 12

Компания Advantech представила платформу с не анонсированными процессорами AMD Ryzen 5000 Embedded. Чипы на архитектуре Zen 3 с суффиксом «E» являются встроенными решениями и ответвлением основного семейства Ryzen 5000.

реклама

AMD запустила линейку Ryzen Embedded V2000 два года назад. Производитель недавно расширил свой ассортимент серией Ryzen Embedded R2000. Ryzen 9 5950E, Ryzen 9 5900E, Ryzen 7 5800E и Ryzen 5 5600E представляют собой встроенные варианты своих настольных аналогов с мощными ядрами Zen 3. В новых процессорах AMD пришлось внести ряд изменений, чтобы адаптировать чипы Zen 3 для встраиваемых систем.

Компания отключила ядра на некоторых моделях и снизила базовую тактовую частоту. К сожалению, спецификация Advantech для материнской платы AIM-522 не раскрывает тактовую частоту в Boost режиме. Тем не менее подтверждает, что процессоры сохраняют ту же конфигурацию кэша и уровни TDP, что и оригинальные чипы Ryzen 5000.

Ryzen 9 5950E лишился четырех ядер Zen 3 по сравнению с обычным Ryzen 9 5950X. Тем не менее его тактовая частота остается неизменной и составляет 3,4 ГГц. В свою очередь Ryzen 9 5900E не претерпел значительных изменений и включает 10 ядер и 20 потоков, что всего на два ядра меньше, чем у Ryzen 9 5900X, а также сохранил базовую частоту 3,7 ГГц.

Что касается Ryzen 7 5800E и Ryzen 5 5600E то конфигурация их ядер не изменилась. Процессоры должны сохранить свои 8 ядер/16 потоков и 6 ядер/12 потоков, как Ryzen 7 5800X и Ryzen 5 5600X соответственно. Судя по имеющейся информации, единственным изменением является снижение базовой частоты на 100 МГц. В случае с Ryzen 7 5800E чип также имеет мощность на 5 Вт ниже, чем у Ryzen 7 5800X.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 12700KF за копейки в Ситилинке 3060 MSI за 44тр в Регарде 3050 дешевле 30 тр в Регарде 3070 Ti MSI за копейки в Регарде Рухнула цена i9 12900K на треть 3060 Ti задешево в Ситилинке RX 6600 за 30тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Напомню, что AMD собирается представить новейшие процессоры Zen 4 на новом сокете AM5. Однако приверженность производителя сокету AM4 еще сохраняется. Хотя сокет AM4 немного староват, генеральный директор AMD Лиза Су заявила, что AM4 является отличной платформой, которая будет существовать еще много лет.