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ASRock выпустила собственную версию видеокарты Intel Arc A380 Challenger ITX
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 Компания ASRock присоединилась к китайскому производителю GUNNIR, выпустив пользовательскую видеокарту A380. Однако в отличие от китайской компании ASRock является мировым брендом и продажи её видеокарты скорее всего будут более успешными. Кроме того в ближайшее время ожидается появление аналогичных графических карт от других производителей таких, как ASUS и MSI.

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 Что касается модели ASRock, то она основана на заказной печатной плате с одним 8-контактным разъемом питания. Новинка имеет заводской разгон графического процессора до 2250 МГц. Однако основные характеристики одинаковы для обоих производителей и включают графический процессор ACM-G11 с 1024 ядрами и 6 ГБ локальной памяти стандарта GDDR6 на 96-битной шине.

 В отличие от GUNNIR Photon, эта ASRock Arc A380 Challenger ITX OC имеет только один вентилятор и выполнена в форм-факторе ITX с размерами 19,0×12,4×3,9 см. Стоит сказать, что модель поддерживает технологию 0dB, поэтому вентилятор не будет вращаться при небольшой нагрузке.

 ASRock оснастила эту карту четырьмя разъемами для вывода изображения на дисплей: 3x DisplayPort 2.0 и 1x HDMI 2.0b. Intel ранее объясняла, что партнеры могут оснащать графические процессоры Arc преобразователями PCON (Proton Converters), поддерживающими HDMI 2.1. На этой карте этого преобразователя явно нет.

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 Карта уже поступила в продажу в официальном магазине ASRock на сайте JD.com. Стоимость карты составляет 1299 юаней или около 192 долларов.

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