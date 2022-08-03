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Системе с тестовым процессором AMD Ryzen 7000 удалось разогнать память до DDR5-6400
Интересно будет взглянуть на возможности грядущей платформы с серийными образцами процессоров
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 В сети появилась информация о предполагаемом предварительном образце процессора AMD Ryzen 7000, который работал в паре с оперативной памятью DDR5-6400, что уже на 23 процента превышает официально поддерживаемую память стандарта DDR5-5200. С апреля известно, что процессоры Ryzen 7000 на архитектуре Zen 4 разрабатываются с упором на хороший запас разгона памяти, и это первый пример подобной частоты памяти на грядущей платформе. Такого результата разгона удалось достичь профессиональному оверклокеру под ником Toppc, связанным с компанией MSI.

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 Наиболее интересным аспектом этого разгона является объем памяти. Для достижения рекорда использовалась система с 64 ГБ памяти, что в настоящее время это возможно только с двусторонними модулями емкостью 32 ГБ или, используя все четыре слота на материнской плате односторонними модулями емкостью 16 ГБ, а также настройкой 2DPC. Скриншот CPU-Z от Toppc показывает тактовую частоту DRAM 3202 МГц (DDR5-6404) и тайминги 32-38-38-96. Процессоры AMD Ryzen 7000 для настольных ПК поддерживают только память DDR5 и не имеют обратной совместимости с DDR4, поэтому AMD заявляет, что ставка исключительно на DDR5 позволяет рассчитывать на хороший разгон памяти.

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#amd #процессоры #ryzen 7000 #процессоры amd #ddr5-5200
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