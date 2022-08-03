Подробностей о накопителях нет за исключением названия моделей

Samsung в свое время немного опоздала с выпуском первого твердотельного накопителя PCIe Gen4 для пользовательских компьютеров и уступила часть рынка конкурентам. Тем не менее компания не хочет опаздывать с накопителями PCIe Gen5 для энтузиастов, поэтому ее SSD 990 Pro следующего поколения уже внесены в базу данных таможни Южной Кореи.

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Запись в таможенной базе данных о Samsung 990 Pro не раскрывает подробностей о грядущих накопителях, за исключением номеров моделей (MZ-V9P1T0, MZ-V9P2T0), которые, возможно, указывают на конфигурации памяти в 1 ТБ и 2 ТБ. Емкость 1 ТБ и 2 ТБ не является максимальной для дисков M.2 в наши дни, но они указывают на то, что будущие твердотельные накопители Samsung 990 Pro не будут предназначены для ПК начального уровня.

Процессоры, поддерживающие интерфейс PCIe 5.0, находятся на рынке чуть меньше года, и этой осенью их количество возрастет после выхода нового поколения чипов от AMD (под кодовым названием Raphael) и Intel (под кодовым названием Raptor Lake). Так что компаниям вроде Samsung вряд ли имеет смысл выпускать еще одно поколение премиальных дисков с интерфейсом PCIe 4.0. Таким образом можно с уверенностью предположить, что твердотельные накопители Samsung 990 Pro следующего поколения будут оснащены интерфейсом PCIe 5.0 x4.

Фактически, Samsung уже некоторое время поставляет твердотельные накопители PM1743 с интерфейсом PCIe Gen5 корпоративного уровня, но, учитывая их позиционирование, такие накопители дороги и излишни для настольного компьютера. Кроме того, поскольку они выпускаются в форм-факторе E3.S, для них требуется специальный адаптер. Поэтому очень немногие использовали их с системами Intel 12-го поколения Alder Lake.

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Ожидается, что твердотельные накопители Samsung 990 Pro будут использовать форм-фактор M.2 2280 и, следовательно, будут совместимы с настольными компьютерами и ноутбуками. Единственное, что неясно, это их тепловой пакет и какая система охлаждения им требуется.