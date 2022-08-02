Твердотельный накопитель PCIe Gen5 основан на новейшей 232-слойной памяти TLC от компании Micron

На саммите по флэш-памяти 2022 года AMD и Phison продемонстрировали твердотельные накопители с интерфейсом PCIe Gen5, работающие на платформе Ryzen 7000.

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Это не первый раз, когда Phison демонстрирует скорость SSD-накопителей следующего поколения. Примерно в мае этого года компания уже продемонстрировала свой PCIe-контроллер PS5026-E26, подключенный к материнской плате ASUS X670 Hero ROG. Там SSD показал скорость последовательного чтения до 12 ГБ/с и скорость записи до 10 ГБ/с.

В новой демонстрации на Flash Memory Summit не использовался переходник PCIe, накопитель напрямую подключен к слоту M.2 и использует доступные линии PCIe Gen5 от процессора. Кроме того, новинка основана на 232-слойной технологии TLC B58R компании Micron, которая все еще находится в стадии тестирования и настройки. По этой причине скорость чтения и записи в реальности были ниже, чем в предыдущих демонстрациях.

Новая флэш-память TLC в настоящее время работает со скоростью 1600 млн операций в секунду, однако она должна достичь значения 2000 млн операций в секунду, что в конечном итоге позволит обеспечить скорость последовательного чтения и записи 12 ГБ/с и 11 ГБ/с соответственно.

Эталонная платформа AMD Ryzen 7000, изображенная выше, оснащена неизвестным процессором Ryzen с кодом OPN «100-000000593-20_Y». Как оказалось, это уже знакомый по предыдущим утечкам процессор, который представляет собой 6-ядерную модель Ryzen 5 7600X на новой микроархитектуре Zen4.

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Грядущие материнские платы на чипсетах AMD X670 и B650 будут поддерживать накопители PCIe Gen5 M.2. Компания также собирается выпустить чипсеты X670E и B650E, которые дополнительно получат интерфей Gen5 для графических процессоров. На данный момент на рынке нет систем хранения данных и игровых графических процессоров с поддержкой PCIe Gen5, однако это изменится в четвертом квартале, когда Intel и AMD выпустят свои новые платформы.