Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
goldas За пост начислено вознаграждение
Видеокарта Intel ARC A380 получила жидкостную систему охлаждения
Первую такую систему представила компания Bykski
анонсы и реклама
3070 Gigabyte дешевле 60 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70 тр
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
12700KF за копейки в Ситилинке
3050 дешевле 30 тр в Регарде
Рухнула цена i9 12900K на треть

 Bykski I-GNA380-X GPU BLOCK является специальным водоблоком для графической карты GUNNIR Arc A380 Photon OC, которая в текущее время является единственной настольной моделью Arc, доступной в продаже. На данный момент неясно, является ли печатная плата GUNNIR полностью индивидуальным дизайном или, что было бы более разумно, она основана на эталонной плате Intel. Поэтому нельзя быть уверенным, что водоблок Bykski A380 подойдет только к одной модели.

реклама

 На данный момент этот блок с полным покрытием поддерживает только печатные платы GUNNIR, оснащенные графическим процессором ACM-G11 с 6 ГБ памяти GDDR6. Эта плата имеет один 8-контактный разъем питания, который обеспечивает мощность 92 Вт, что чуть больше, чем эталонные 75 Вт. Одно можно сказать наверняка, такие характеристики мощности обычно не требуют сложных решений для охлаждения, не говоря уже о жидкостном охлаждении.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Вдвое подешевела 6700XT MSI
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
3060 Ti задешево в Ситилинке
3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела
RX 6600 за 30тр в Регарде
3070 Ti MSI за копейки в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

 Судя по всему, этот водоблок представляет собой однослотовую конструкцию, поэтому некоторые пользователи Intel A380 могут найти этот блок интересным для небольших и более тихих системных блоков. Но не факт, что многие захотят им воспользоваться, учитывая неизбежный рост бюджета сборки компьютера с подобной маломощной картой. На данный момент на официальной странице стоимость системы охлаждения не указана.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#intel #видеокарты #intel arc #intel arc alchemist #arc alchemist #arc a380 #intel arc a380 #видеокарты intel #gunnir #gannir arc a380
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Как купить плохую видеокарту – изучаем самый неправильный способ выбора для неопытных новичков
Моддер превратил туалет в полнофункциональную игровую комнату
В процессорах Intel Sapphire Rapids от Intel найдено 500 ошибок
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Перекупщики стали лучшими друзьями геймеров из РФ – почему серый импорт дешевле параллельного
25
Доллар пробился выше 62 рублей, но держать его на счетах становится всё страшнее
22
Медные прокладки - убийцы видеокарт появились в продаже на Авито
27
Предварительный список из 68 смартфонов Xiaomi, которые получат MIUI 14 на Android 13
3
Торговая площадка Aliexpress подняла курс доллара до 73 рублей
24
Заработки криптошахтеров пошли вверх в июле
5
Состоялся выход Linux Mint 21 «Vanessa»: оптимизированный код, обновлённые приложения, переработанные интерфейсы и многое другое
7
Телескоп Джеймс Уэбб впервые обнаружил сверхновую звезду
+
5 самых популярных видеокарт в магазинах РФ на 1 августа 2022г – лучшее соотношение цены и fps
5
iPhone 14 будет представлен в середине сентября
2
Эксперты советуют геймерам не покупать видеокарты в 2022г – GeForce RTX 3080 будет стоить 30 000р
14
Американец выиграл в лотерею $1,3 млрд, но должен заплатить налог $470 млн
15
Британец, потерявший на свалке 7 500 биткоинов, будет искать их с помощью робособак Boston Dynamics
6
Раньше было лучше: энтузиаст сравнил кадры Skull & Bones из 2017 года с современными
2
Galaxy S23 Ultra может снова получить камеру-перископ 10 Мп с 10-кратным зумом
1
Завтра в Steam стартует «Фестиваль выживания»
1
Приключенческая игра AI Dungeon с генератором текстовых квестов вышла в Steam
1
Core i7-13700K и Core i5-13600K продемонстрировали разочаровывающий результат в игровых тестах
11
Тактическая стратегия Circus Electrique выйдет 6 сентября
2
Во дворе китайского ресторана случайный посетитель обнаружил следы динозавров
+

Популярные статьи

Дефицит газа в ЕС стал реальностью задолго до зимы – почему ветряки и солнечные панели неактуальны
102
Залил сокет AM4 термопастой, ремонтирую без потери гарантии
144
10 знаменитых игр прошлого, в которые можно поиграть прямо в браузере
7
Купил RTX 3060Ti новой ревизии. Высокое напряжение на памяти уже в "прошлом"
308
Записки Космического Сантехника. Dell Inspiron N5010
34
Обзор смартфона Motorola Moto Edge X30 Under Screen Edition
11
Как я прошёл Stray – необычная игра о приключениях рыжего кота в мире равнодушных роботов
4
Записки Космического Сантехника. HP G7000
3

Сейчас обсуждают

Art Art
07:03
Заголовок не соответствует содержанию. Ааааа блин это же Зелотка
Как купить плохую видеокарту – изучаем самый неправильный способ выбора для неопытных новичков
&lt;TopUpdate&gt;
07:03
Если при помощи pbo можно будет поднять до 6ггц частоту, то имхо у интела будут явно проблемы. И им придётся жестко демпинговать.
AMD Ryzen 7000 поступят в продажу 15 сентября по цене от 299 долларов за Ryzen 5 7600
Alex TOPMAN
07:00
Лёха, красавчик! Перегнать не обещаю. ))) Ибо только только 24/7 у меня. Но и сильно отставать я тоже не буду. ;)
Российский оверклокер Traktor собрал более тысячи золотых кубков HWBot
Alex TOPMAN
06:56
24/7, чиллер, сижу без шума (и без наушников). Просто, чтобы догадаться, как на постоянку убрать чиллер за пределы жилого помещения - надо немного мозги включить. ;)
Российский оверклокер Traktor собрал более тысячи золотых кубков HWBot
Alex TOPMAN
06:54
Держи любимое: "А сам-то чего добился лучше других?". ;)
Российский оверклокер Traktor собрал более тысячи золотых кубков HWBot
Art Art
06:50
а что ты хочешь, у школоты сейчас каникулы. Пусть учатся формулировать мысли
Как собрать тихий и относительно не горячий компьютер
idhas
06:48
Притащи с ОЗОН глобал за 43к. Какой смысл ожиданий? На Али за бу просили 37 (сейчас 45+). Думаю, в России ты тем более не дождешься вменяемых цен.
Эксперты советуют геймерам не покупать видеокарты в 2022г – GeForce RTX 3080 будет стоить 30 000р
Елисей Карачев
06:48
Столько места что можно было 6 слотов под память впаять, вместо 4, как было у 1366
Топовая материнская плата MSI MEG X670E GODLIKE для процессоров Ryzen 7000 обещает стать эталонной
Test Test
06:44
Во, я так себе представлял жизнь настоящего компьютерщика. Это можно сидеть на нем круглосуточно, жри, сри, играй в доту.
Моддер превратил туалет в полнофункциональную игровую комнату
Marktomato
06:39
K разогнать можно
Геймерские процессоры дешевеют в российских магазинах – Core i5-12600KF скинул 33%
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем