Первую такую систему представила компания Bykski

Bykski I-GNA380-X GPU BLOCK является специальным водоблоком для графической карты GUNNIR Arc A380 Photon OC, которая в текущее время является единственной настольной моделью Arc, доступной в продаже. На данный момент неясно, является ли печатная плата GUNNIR полностью индивидуальным дизайном или, что было бы более разумно, она основана на эталонной плате Intel. Поэтому нельзя быть уверенным, что водоблок Bykski A380 подойдет только к одной модели.

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На данный момент этот блок с полным покрытием поддерживает только печатные платы GUNNIR, оснащенные графическим процессором ACM-G11 с 6 ГБ памяти GDDR6. Эта плата имеет один 8-контактный разъем питания, который обеспечивает мощность 92 Вт, что чуть больше, чем эталонные 75 Вт. Одно можно сказать наверняка, такие характеристики мощности обычно не требуют сложных решений для охлаждения, не говоря уже о жидкостном охлаждении.

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Судя по всему, этот водоблок представляет собой однослотовую конструкцию, поэтому некоторые пользователи Intel A380 могут найти этот блок интересным для небольших и более тихих системных блоков. Но не факт, что многие захотят им воспользоваться, учитывая неизбежный рост бюджета сборки компьютера с подобной маломощной картой. На данный момент на официальной странице стоимость системы охлаждения не указана.