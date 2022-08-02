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AMD Ryzen 7000 поступят в продажу 15 сентября по цене от 299 долларов за Ryzen 5 7600
Кроме того ожидается появление моделей Ryzen 7 7800X3D и Ryzen 9 7950X3D с 3D V-Cache
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 Процессоры AMD Ryzen 7000 на архитектуре Zen 4 для настольных ПК уже скоро появятся на рынке. До сих пор в сети не появлялось подробностей о вероятных моделях в семействе Ryzen 7000 и их цене. Теперь же стала известна некоторая предварительная информация о сроках запуска Zen 4, ценах и о моделях этих процессоров.

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 По информации ютуб канала RedGamingTech, можно ожидать, что процессоры Ryzen 7000 будут запущены 15 сентября, а официальное объявление, скорее всего, будет сделано за неделю до этого. Также каналу удалось получить некоторую раннюю информацию о ценах на Ryzen 7000:

Ryzen 5 7600: 229 долларов;

Ryzen 5 7600X: 299 долларов;

Ryzen 7 7700X: 349 долларов;

Ryzen 7 7800X: 449 долларов;

Ryzen 9 7900X: 549 долларов;

Ryzen 9 7950X: 799 долларов.

 Кроме того, будет представлена серия G, которая, вероятно, будет включать Ryzen 5 6600G по цене 199 долларов и Ryzen 7 6700G по цене 279 долларов. Важно отметить, что эти цены являются ориентировочными, и многое может измениться в преддверии запуска. Многое также зависит от того, как Intel оценит свои процессоры серии Raptor Lake, и от возможных сроков запуска этих моделей.

 RedGamingTech также утверждает, что чипы Ryzen 7000 могут достичь частоты 6 ГГц с Precision Boost Overdrive (PBO), но для этого потребуется серьезное охлаждение.

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 Известный инсайдер @greymon55 сообщил, что Ryzen 7 также получат версии с технологией 3D V-Cache. В дополнение к Ryzen 7 7800X3D может увидеть свет Ryzen 9 7950X3D, это означает, что AMD будет предлагать 3D V-Cache как для 8-ядерных, так и для 16-ядерных топовых моделей. Стоимость таких процессоров неизвестна, но она будет выше несколько выше оригинальных моделей без 3D V-Cache.

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