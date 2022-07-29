Кроме того, новинка опережает своего предшественника Ryzen 5 5600X на 56 процентов

Один из будущих шестиядерных чипов AMD на архитектуре Zen 4 (предположительно Ryzen 5 7600X) превзошел нынешний флагман Intel Core i9-12900K по одноядерной производительности. Тем не менее к результату бенчмарка следует относиться с осторожностью, поскольку это UserBenchmark, а чип AMD является инженерным образцом.

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Процессор AMD имеет идентификатор 100-000000593-20_Y. Согласно отчету, он имеет шесть ядер и 12 потоков, поэтому это должен быть Ryzen 5 7600X, если предположить, что AMD сохранит количество ядер для своих моделей Ryzen 5 на базе Zen 4. Несмотря на то, что это инженерный образец, чип Ryzen 5 7600X показал впечатляющие тактовые частоты. Сообщается, что процессор имеет базовую тактовую частоту 4,4 ГГц и 4,95 ГГц в режиме разгона. Вполне вероятно, что это не конечные значения, поскольку AMD сообщала о тактовой частоте выше 5 ГГц в будущих процессорах Ryzen 7000.

Тестовый стенд для Ryzen 5 7600X состоял из материнской платы ASRock N7-B65XT и 32 ГБ (2x16 ГБ) памяти G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-5600.

Ryzen 5 7600X обеспечивает на 22% более высокую одноядерную производительность, чем Core i9-12900K. По сравнению с Core i5-12600K неанонсированный Ryzen 5 7600X на 27% производительнее. Кроме того, если посмотреть на сравнение поколений, то Ryzen 5 7600X имеет на 56% более высокую одноядерную производительность, чем Ryzen 5 5600X.

Понятно, что сравнение Ryzen 5 7600X и Core i9-12900K в многопоточном режиме не имеет смысла, так как последний оснащен 16 ядрами и в тесте опередил Ryzen 5 7600X на 99%.

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Выход нового поколения процессоров AMD ожидается уже этой осенью. Стоит сказать, что примерно в это же время Intel может выпустить свои чипы Raptor Lake 13-го поколения, поэтому грядущее окончание года станет настоящим полем боя для двух новых поколений процессоров от AMD и Intel.