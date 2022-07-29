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Раскрыта информация о камерах в смартфонах Google Pixel 7 Ultra, Pixel Fold и планшете Pixel Tablet
Информация стала доступна благодаря коду бета-версии операционной системы Android 13
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 На сегодняшний день Google подтвердил существование смартфонов Pixel 7, Pixel 7 Pro и планшета Pixel. Название последнего может быть не окончательным, поскольку компания не упоминала имя планшета во время конференции Google I/O в мае этого года. Однако разработчик Куба Войцеховский обнаружил подробности о планшете Pixel и двух невыпущенных устройствах Pixel в коде бета-версии Android 13.

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 Войцеховский заявляет, что планшет Pixel использует датчик Sony IMX355 в передней и задней камерах, подчеркивая его бюджетные характеристики. В настоящее время Google использует датчик Sony IMX355 в качестве фронтальной камеры Pixel 6 с разрешением 8 МП. Несомненно, такие характеристики камеры позиционируют Pixel как более дешевое устройство, а не на том же уровне, что и Pixel 7. Планшет должен быть выпущен в следующем году, поэтому довольно странно, что Google выпускает бюджетный планшет, когда Samsung уже предлагает флагманские модели серии Galaxy Tab S8.

 Кроме того, Войцеховский рассказал подробности о смартфоне под кодовым названием «Lynx» или «L10», который считается моделью Pixel 7 Ultra или устройством для внутреннего тестирования. С одной стороны, у Lynx тот же датчик ISOCELL GN1, что и у Pixel 7 и Pixel 7 Pro. С другой стороны, Google оснастила его 1/1,3-дюймовым сенсором Sony IMX787, используемом в Nubia Z40S Pro и являющимся превосходным датчиком. Кроме того, датчик Sony IMX712, который используется во фронтальной камере Lynx, также имеет великолепные характеристики. Однако неизвестно, выйдет ли Lynx на рынок.

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 Войцеховский также поведал о деталях камеры для устройства P7, которое носит кодовое название «Passport» или «Pipit». Как уже сообщалось ранее, Google отменила «Passport» в пользу «Pipit», который может выйти под названием Pixel Notepad. Ожидается, что это произойдет весной 2023 года. Войцеховский утверждает, что устройство оснащено датчиком ISOCELL GN1 в качестве основной камеры, а также вспомогательными датчиками Sony IMX363, Sony IMX386 и Sony IMX355.

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