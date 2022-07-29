Этот результат пока относится только к многоядерным нагрузкам, но и тактовая частота процессора Intel составляет всего 2 ГГц

Без сомнения, серверные процессоры Intel Xeon Scalable 4-го поколения Sapphire Rapids являются одними из самых ожидаемых в 2022 году. Выпуск процессоров несколько раз откладывался, и их характеристики остаются загадкой. Но поскольку партнеры Intel тестируют образцы новых процессоров, результаты этих тестов неизбежно появляются в различных базах данных. На этот раз неизвестный "Робин Гуд" поместил результаты 56-ядерного процессора Intel Xeon Platinum 8480+ в базу данных Geekbench 5.

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56-ядерный процессор Intel Xeon Platinum 8480+ с 112 МБ кэш-памяти L2 и 105 МБ кэш-памяти L3 относится к лучшим серверным процессорам компании и поддерживает такие функции, как AMX, AVX-512, CXL, DSA, и многие другие. Учитывая номенклатуру Intel Xeon Scalable 3-го поколения, можно предположить, что речь идет о новой топовой модели.

Согласно записи в базе данных Geekbench 5, Xeon Platinum 8480+ поддерживает HyperThreading и имеет базовую частоту 2 ГГц. Относительно низкие тактовые частоты процессора Xeon Platinum 8480+ по сравнению с 2,3 ГГц в случае 40-ядерного процессора Xeon Platinum 8380 немного удивляют, поскольку он изготовлен с использованием 10-нм технологии Intel Enhanced SuperFin, которая обеспечивает улучшенную подачу питания и высокие частоты на процессорах с большим количеством ядер. Возможно, новые процессоры Sapphire Rapids обладают очень высокими тактовыми частотами в турборежиме, но, к сожалению это пока точно не известно.

Geekbench 5 нельзя назвать лучшим тестом для серверных процессоров. Тем не менее он дает некоторое представление о целочисленной и многопоточной производительностью, а также производительности с плавающей запятой. Однако, учитывая, что пока речь идет о предсерийном аппаратном обеспечении и прошивке, то результат является неокончательным и изменится к моменту выхода серийных образцов.

Производительность процессора Intel Xeon Platinum 8480+ в Geekbench 5 неоднозначна, в одних случаях он выигрывает, а в других сильно проигрывает конкурентам.

ЦП значительно отстает от 64-ядерных процессоров AMD EPYC, которые также имеют довольно низкие базовые частоты, в однопоточных рабочих нагрузках. Микроархитектура Golden Cove от Intel, используемая процессорами Sapphire Rapids и Alder Lake, имеет очень хорошую однопоточную производительность, поэтому, возможно, причина, по которой Xeon Platinum 8480+ работает так плохо, заключается в том, что предсерийный чип не использует boost режим.

В многоядерных рабочих нагрузках Intel Xeon Platinum 8480+ демонстрирует свой потенциал и превосходит 64-ядерный процессор AMD EPYC 7763. Между тем, он не может конкурировать с 64-ядерным процессором AMD EPYC 7773X, оснащенным 3D V-Cache, а также с Ryzen Threadripper Pro 5995WX, имеющим значительно более высокие тактовые частоты.

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В целом, 56-ядерный процессор Intel Xeon Platinum 8480+ выглядит многообещающе для инженерного образца. Похоже, что на данный момент Intel по определенным причинам не включила повышение тактовой частоты на образцах процессоров, но то, что 56-ядерный и 112-поточный процессор может делать в многопоточных рабочих нагрузках на частоте 2 ГГц, выглядит довольно впечатляюще.