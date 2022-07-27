Сейчас на сайте перечислено всего четыре модели, что явно не дотягивает до полноценного модельного ряда

Интернет ресурс Videocardz обнаружил, что общедоступная библиотека ресурсов AMD уже содержит список будущих настольных процессоров компании AMD серии Ryzen 7000.

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Таким образом грядущие модели Ryzen 7000 теперь известны. На данный момент подтвержден выход четырех моделей процессоров Ryzen 7000: Ryzen 9 7950X, Ryzen 9 7900X, Ryzen 7 7700Х и Ryzen 5 7600Х. Как видно из перечня, модельный ряд весьма скуден. Кроме того, в нём отсутствует явно недостающий процессор среднего уровня Ryzen 7 7800X. Также в указанном списке отсутствуют модели начального уровня серии Ryzen 3 7000. Скорее всего это только первая ласточка, а остальные недостающие члены модельного ряда будут появляться в утечках ближе к официальному запуску.

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Согласно предыдущим слухам, чип Ryzen 7 7700X не должен был входить в первую волну процессоров Raphael. Данная утечка может свидетельствовать об обратном. К сожалению, помимо названий моделей, AMD не предоставила никакой дополнительной информации об этих процессорах для настольных ПК. Ожидается, что новое поколение процессоров AMD Ryzen 7000 может дебютировать в середине сентября, однако официального подтверждения этому от AMD пока отсутствует.