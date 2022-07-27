К сожалению таковы реалии современного развития процессоров, мощность которых приходится повышать и таким способом

Когда AMD и ее партнеры заговорили о платформе для настольных ПК следующего поколения с сокетом AM5, многие ожидали, что компания сохранит максимальную расчетную тепловую мощность своих процессоров на текущих уровнях. Однако позже выяснилось, что по крайней мере некоторые из процессоров AMD AM5 будут иметь TDP до 170 Вт, что значительно больше, чем нынешние 105 Вт. Но, как оказалось, все процессоры AMD Ryzen 9 7000 будут иметь TDP 170 Вт.

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Процессоры AMD Ryzen 7000 под кодовым именем Raphael следующего поколения, основанные на микроархитектуре Zen 4, будут поставляться с разными диапазонами TDP. Согласно утечке Gigabyte, модели начального уровня будут поддерживать расчетную тепловую мощность (TDP) на уровне 65 Вт и предел отслеживания мощности на уровне 88 Вт. Между тем, все высокопроизводительные процессоры Ryzen 9 7000 будут иметь TDP 170 Вт и PPT 230 Вт, согласно информации @Kopite7kimi.

Учитывая, что процессоры AMD Ryzen 9 предназначаются для высокопроизводительных игровых систем и рабочих станций начального уровня, то их используют пользователи, привыкшие к дорогим материнским платам, высокопроизводительным воздушным и жидкостным системам охлаждения. Таким образом, увеличение TDP и PPT этих процессоров для повышения производительности вполне уместно, поскольку эта аудитория больше всего ценит производительность и не особо задумывается о стоимости.

Основываясь на прошлогодней утечке от Gigabyte, AMD также планирует выпуск процессоров с TDP 45 Вт, 65 Вт, 95 Вт, 105 Вт и 125 Вт. Еще неизвестно, какие модели будут доступны при запуске, но в итоге компания предложит микропроцессоры на основе своей микроархитектуры Zen 4, которые будут соответствовать потребностям широкого круга пользователей, ориентированных как на цену, так и на производительность.

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В целом AMD и Intel постепенно увеличивают TDP своих процессоров, стремясь обеспечить более высокую производительность по мере обострения конкуренции. AMD и Nvidia делают то же самое с видеокартами, поэтому общее энергопотребление настольных ПК постоянно растет, и к этому нужно постепенно привыкать. Как говорит один известный человек:"Нравится, не нравится, терпи моя красавица!"