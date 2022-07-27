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Apple A16 получит до 30 процентов прироста графической производительности
Кроме того, процессорная производительность новинки вырастет на 15 процентов
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 Ожидается, что Apple еще больше очертит грань между своими флагманскими iPhone и "дешевыми" моделями в сентябре, когда будет представлено следующее поколение мобильных телефонов. Большинство считает, что Apple сделает это, зарезервировав свой новый чипсет A16 для моделей iPhone Pro и оставив другие свои iPhone с чипсетом A15 из семейства iPhone 13.

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 Джейсон Кросс из Macworld попытался предсказать, какую производительность можно ожидать от Apple A16. По общему мнению, Apple будет производить A16 по 5-нм техпроцессу, как это было с A15 и A14. A16, скорее всего, будет использовать 5-нм техпроцесс TSMC третьего поколения, который обеспечит лишь небольшое повышение производительности и эффективности. Гораздо более значительный скачок в производительности и эффективности произойдет, когда Apple перейдет на 3-нм техпроцесс, но ожидается, что он не будет готов к выпуску iPhone 14.

 Кросс считает, что A16 может содержать до 20 миллиардов транзисторов, многие из которых будут использоваться в Neural Engine для машинного обучения, а также для процессора сигналов изображения (ISP) и видеокодеров.

 Ходят слухи, что iPhone 14 Pro получит новую 48-мегапиксельную камеру, для которой потребуются более высокая скорость подключения к интернету. Без адекватной инфраструктуры время обработки изображений будет страдать, а это не соответствует стратегии Apple.

 A16, скорее всего, будет использовать ту же конфигурацию ядра, состоящую из двух высокопроизводительных ядер и четырех высокоэффективных ядер.

 Также Кросс также ожидает, что в этом году Apple внедрит память LPDDR5, что, несомненно, повысит пропускную способность памяти. Переход с LPDDR4x на LPDDR5 может повысить пропускную способность на 50 процентов.

 Наряду с несколькими другими параметрами, A16 обеспечивает повышение производительности до 15 процентов по сравнению с его предшественником.

Что касается графического процессора, считается, что Apple будет использовать от пяти до шести ядер графического процессора в A16. Другие архитектурные улучшения и переход на память LPDDR5 еще больше повысят графическую производительность.

 Учитывая все обстоятельства, можно получить рост графической производительности до 30 процентов по сравнению с прошлогодним A15.

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 Наконец, Кросс считает, что в iPhone 14 Pro будет использоваться модем Qualcomm Snapdragon X65. Прошлогодний iPhone 13 Pro был оснащен чипом Snapdragon X60 5G со скоростью 7,5 Гбит/с, а X65 обеспечит пиковую скорость загрузки до 10 Гбит/с.

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