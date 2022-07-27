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Qualcomm готовит революцию для носимых устройств с чипсетом Snapdragon W5+ Gen 1
На базе нового чипсета устройства получат значительное увеличение времени автономной работы, рост производительности и множество других новых функций
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 Компания Qualcomm недавно выпустила пресс-релиз с подробным описанием чипсетов следующего поколения для носимых устройств, включая Snapdragon W5+ Gen 1. Новый чипсет Snapdragon W5 Gen+ 1 показывает невероятную эффективность и расширенную функциональность.

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 Гибридная архитектура Snapdragon W5+ Gen 1 основана на 4-нанометровом техпроцессе и включает в себя ряд улучшений энергосбережения, встроенных непосредственно в кристалл, в том числе 22-нанометровый сопроцессор AON, работающий в фоновом режиме 95 % времени.

 Новый сопроцессор управляет звуком и уведомлениями, что помогает экономить энергию и продлевать срок службы батареи в течение дня. Другие элементы, которые были перенесены на сопроцессор для экономии энергии, включают датчики здоровья и фитнес функции, такие как акселерометр, гироскоп, кардиологические алгоритмы и мониторинг SpO2. Согласно тестам Qualcomm, Snapdragon W5+ Gen 1 с низким энергопотреблением может продлить срок службы батареи на 50 процентов по сравнению с предыдущими поколениями.

 Qualcomm утверждает, что Snapdragon W5+ Gen 1 также почти в два раза быстрее своего предыдущего 12-нанометрового чипа Wear 4100+, включает четыре ядра Cortex-A53, каждое из которых работает на частоте 1,7 ГГц и два ядра графического процессора A702, работающих на частоте 1 ГГц.

 Snapdragon W5+ Gen 1 также имеет память, которая в три раза быстрее, чем предыдущая платформа. В то время как Wear 4100+ поддерживала память 1 x 32 LPDDR3 с частотой 750 МГц, новый Snapdragon W5+ Gen 1 предлагает 1 x 16 LPDDR4 с частотой 2133 МГц.

 Рекламный ролик, включенный в пресс-релиз для Snapdragon W5+ Gen 1, подчеркивает идею о том, что ориентированный на носимые устройства чипсет следующего поколения обеспечит множество невероятных функций для будущих умных часов Wear OS, включая адаптивную прокрутку, 3D-циферблаты, двусторонняя видеосвязь, распознавание изображений в реальном времени и поддержка процессора сигналов изображения (ISP) для двух 16-мегапиксельных камер.

 Qualcomm также активно рекламирует амбициозную программную интеграцию, ставшую возможной благодаря Snapdragon W5+ Gen 1, которая позволит разработчикам настраивать циферблаты с функцией навигации по картам в реальном времени.

 Snapdragon W5+ Gen 1 позволяет производителям смартфонов использовать дизайн умных часов, который тоньше, изящнее и меньше по размеру. Используя высокоинтегрированные и инновационные технологии упаковки, инженеры компании смогли уменьшить общий размер чипсета на 30%, набор микросхем на 35% и основную печатную плату на 40%.

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 Эти усовершенствования архитектуры позволяют чипу Snapdragon W5+ Gen 1 занимать меньше физического места в корпусе устройства, предоставляя больше места для других компонентов, таких как аккумуляторы или камеры.

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