Компания станет вторым производителем кастомных видеокарт Intel Arc

Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Как известно первой компанией, представившей видеокарту на базе графического процессора Intel Arc A380, стала китайская GUNNIR. Но теперь она не единственная компания, предлагающая карты Intel Arc Alchemist для настольных ПК.

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Ассортимент графических процессоров ASRock также будет расширен за счет графических процессоров Intel Arc. Видео от Bilibili подтверждает это. Эта видеокарта начального уровня, призванная конкурировать с самыми медленными картами AMD и NVIDIA.

В результате запуска графических процессоров Intel, компания ASRock больше не будет эксклюзивным партнером AMD. До сих пор не было никаких свидетельств, что компания может выпустить модели GeForce. Но компания постоянно находится в поиске новых рыночных ниш для себя, а последние слухи даже предполагают, что ASRock готовит собственные игровые мониторы.

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Кто касается сегодняшнего героя, то карта от ASRock имеет двухслотовый дизайн с одним вентилятором. Модель оснащена дополнительным 8-контактным разъемом питания, что должно указывать на более высокое значение TDP, чем у эталонной карты. Такую же конфигурацию использует карта от GUNNIR. К сожалению, в видео отсутствуют подробности, такие как характеристики или возможная дата выпуска.