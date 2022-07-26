Как известно первой компанией, представившей видеокарту на базе графического процессора Intel Arc A380, стала китайская GUNNIR. Но теперь она не единственная компания, предлагающая карты Intel Arc Alchemist для настольных ПК.
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Ассортимент графических процессоров ASRock также будет расширен за счет графических процессоров Intel Arc. Видео от Bilibili подтверждает это. Эта видеокарта начального уровня, призванная конкурировать с самыми медленными картами AMD и NVIDIA.
В результате запуска графических процессоров Intel, компания ASRock больше не будет эксклюзивным партнером AMD. До сих пор не было никаких свидетельств, что компания может выпустить модели GeForce. Но компания постоянно находится в поиске новых рыночных ниш для себя, а последние слухи даже предполагают, что ASRock готовит собственные игровые мониторы.
Кто касается сегодняшнего героя, то карта от ASRock имеет двухслотовый дизайн с одним вентилятором. Модель оснащена дополнительным 8-контактным разъемом питания, что должно указывать на более высокое значение TDP, чем у эталонной карты. Такую же конфигурацию использует карта от GUNNIR. К сожалению, в видео отсутствуют подробности, такие как характеристики или возможная дата выпуска.