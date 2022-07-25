Такую информацию сообщает ресурс Xiaomiui

Первоначальная информация о MIUI 14 и устройствах, которые ее получат, появилась в сети благодаря порталу Xiaomiui. Напомню, что Xiaomi выпустила оболочку MIUI 12.5 в прошлом году, но похоже, что на этот раз компания решила отказаться от промежуточного обновления. Вместо этого Xiaomi уже добавляет ссылки на MIUI 14 в исходный код. Согласно Xiaomiui, изображение, представленное ниже, взято из декомпилированного системного приложения, однако неясно, какое это именно системное приложение.

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Xiaomiui сообщает, что строки кода относятся к устройству с именем «nuwa» с MIUI 14, кодовым названием будущего Xiaomi 13. Xiaomi уже тестирует ранние образцы Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro. Неудивительно, что Xiaomi разрабатывает серию флагманских смартфонов следующего поколения с Android 13 и MIUI 14, причем последняя, вероятно, дебютирует именно с серией Xiaomi 13.

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Стоит однако сказать, что многие устройства не получат обновление MIUI 14, включая серию Mi 9. Похоже, что MIUI 14 не появится на устройствах под управлением Android 11. Таким образом, серии Mi 9T и Redmi K20 останутся на MIUI 13, как и серия Redmi 10X и очень популярные устройства линеек Redmi Note 9 и Redmi Note 8. Кроме того, Xiaomiui утверждает, что POCO C3, POCO C31 и Redmi 9 не получат MIUI 14. Xiaomiui утверждает, что всего Xiaomi планирует обновить почти 125 устройств, включая планшет Pad 5. Нужно иметь в виду, что этот список является неофициальным и основан на анализе, проведенном ресурсом Xiaomiui.