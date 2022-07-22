Как многие, возможно, знают в связи с обвалом криптовалют, на рынке начали появляться интересные поделки от китайских умельцев. Под видом обычных GeForce RTX 3060 покупателям предлагаются видеокарты с мобильными чипами RTX 3060 по внешнему виду похожими на настольные варианты. Поток данных поделок только продолжает возрастать, и есть вероятность приобрести такое чудо на вторичном рынке.
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Некоторые пользователи уже приобрели данное чудо инженерной мысли и результаты тестов производительности начинают появляться в сети. Согласно одному из корейских ютуберов, RTX 3060M на самом деле является довольно неплохой видеокартой. GeForce RTX 3060M использует кристалл GA106, аналогичный официальной GeForce RTX 3060 Mobile, а также включает 3840 ядер CUDA, что на 256 ядер CUDA больше, чем в настольной версии, и 6 ГБ локальной памяти. При этом тактовая частота графического процессора на 300 МГц выше, а уровень TDP снижен со 105 Вт до 80 Вт.
Тесты GeForce RTX 3060M показали, что они находятся в пределах 2-3% разницы с настольной версией в тестовых приложениях 3D Mark Fire Strike и Time Spy. В то же время результат оказался примерно на 3% лучше, чем у официальной мобильной версии RTX 3060, несмотря на то, что энергопотребление RTX 3060M было на 15 Вт меньше.