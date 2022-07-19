Теперь каждый пользователь может приобрести себе данные накопители, обладающие очень высокой производительностью и надежностью

В начале этого года Western Digital представила свои жесткие диски емкостью 22 ТБ, однако, тогда они были доступны только в линейке Ultrastar. Это семейство дисков предназначено в первую очередь для производителей серверов, а не для широкой продажи. Но на этой неделе Western Digital начала поставлять жесткие диски серий WD Gold, WD Red Pro и WD Purple Pro емкостью 22 ТБ, которые будут доступны для значительно более широкой аудитории.

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Жесткие диски Western Digital емкостью 22 ТБ используют одну и ту же 3,5-дюймовую платформу с 10 пластинами и заполнением гелием, которая основана на технологии перпендикулярной магнитной записи ePMR и TSA для работы с очень высокой плотностью. Накопители усовершенствованы с помощью технологии OptiNAND для повышения реальной производительности за счет переноса метаданных с магнитных носителей на флэш-память NAND и повышения надежности. Жесткие диски имеют скорость вращения шпинделя 7200 об/мин и кэш-память 512 МБ.

Поскольку жесткие диски Western Digital серии Gold емкостью 22 ТБ имеют самую высокую плотность записи на сегодняшний день, неудивительно, что они также обеспечивают максимальную устойчивую скорость передачи данных до 291 МБ/с. Это является самым высоким показателем на сегодняшний день для классических HDD. Если говорить о требовании к питанию, то эти диски потребляют 5,7 Вт в режиме ожидания и 9,3 Вт в рабочем режиме, что значительно больше, чем у дисков меньшего объема. Что касается дисков WD Red Pro и WD Purple Pro, то их показатели скорости составляют 265 МБ/с, а энергопотребление 6,8 Вт/3,4 Вт и 6,9 Вт/5,6 Вт в рабочем режиме/в режиме ожидания соответственно.

Все жесткие диски Western Digital емкостью 22 ТБ оснащены функциями корпоративного уровня, повышающими их надежность и обеспечивающими предсказуемую производительность, включая двигатель, прикрепленный сверху и снизу, датчики RV и другие средства для снижения вибраций. Хотя HDD объемом 22 ТБ от Western Digital имеют много общего, они предназначены для разных приложений и имеют некоторые различия на аппаратном уровне и совершенно разные оптимизации прошивки.

Компания традиционно позиционирует серию WD Gold для серверов и рабочих станций, поэтому основное внимание в этих накопителях уделяется надежности и производительности. WD Red Pro в свою очередь разработаны для NAS корпоративного уровня, оптимизированы для работы в режиме 24x7. Интересно, что WD Red Pro является единственным жестким диском емкостью 22 ТБ, рассчитанным на годовую рабочую нагрузку 300 ТБ, в то время как другие модели рассчитаны на годовую рабочую нагрузку 550 ТБ. WD Purple Pro разработаны для систем видеонаблюдения и интеллектуальных видеорегистраторов, поэтому они поддерживают до 64 однопотоковых HD-камер и технологию AllFrame AI.

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Новинки от Western Digital емкостью 22 ТБ доступны по рекомендованной производителем розничной цене 599 долларов. Кроме того, на все жесткие диски распространяется пятилетняя гарантия, а среднее время наработки на отказ (MTBF) составляет 2,5 миллиона часов.