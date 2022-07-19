А в 2024 году этому примеру последуют iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max

Ожидается, что Apple в смартфонах серии iPhone 14 представит новые возможности камер. Несмотря на то, что до запуска iPhone 14 осталось еще несколько месяцев, прослеживание цепочки поставок указывает на то, что следует ждать от нового поколения телефонов Apple. Теперь стало известно, что перископический объектив не появится в грядущих смартфонах, а станет частью iPhone 15 Pro Max в 2023 году.

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В прошлом году сообщалось, что Apple запатентовала перископическую камеру с двумя призмами, которая должна появиться в будущих iPhone. Известный аналитик Apple Минг-Чи Куо тогда предсказал, что iPhone с перископической камерой увидит свет ориентировочно в 2023 году.

Теперь Куо сообщает больше информации о том, как Apple будет реализовывать функцию перископа и какую выгоду от этого получат поставщики. Линейка iPhone 15 2023 года, вероятно, будет включать 6,1-дюймовые iPhone 15 и iPhone 15 Pro, а также 6,7-дюймовые iPhone 15 Max и iPhone 15 Pro Max. По словам Куо, только iPhone 15 Pro Max получит перископ, в то время как остальные будут обходиться обычным телеобъективом. В 2024 году новый объектив появится как в iPhone 16 Pro, так и в iPhone 16 Pro Max.

Apple решила использовать новые камеры в моделях Pro или Pro Max, чтобы отделить их от остальных. Кроме того, более высокая стоимость перископического объектива и его больший размер означают, что Apple придется использовать его в более крупных и дорогих моделях.

Использование перископа позволит моделям iPhone 15 Pro Max и iPhone 16 Pro предложить превосходные возможности масштабирования. Куо говорит, что Apple будет использовать 1/3-дюймовый 12-мегапиксельный сенсор, который может дать 5-6-кратный оптический зум и стабилизацию изображения со сдвигом сенсора. Ожидается, что эти характеристики сохранятся как для моделей iPhone 15 Pro Max, так и для ещё более далекого iPhone 16 Pro.

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В настоящее время iPhone 13 Pro может предложить только 3-кратный оптический зум. Ожидается, что в этом году серия iPhone 14 будет оснащена 48-мегапиксельным сенсором с возможностью записи видео 8K и улучшенным 7-элементным телеобъективом.