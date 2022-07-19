Такой вывод следует из утечки результатов тестирования будущей новинки в игре Control

Всего через день после первых утечек производительности грядущей видеокарты GeForce RTX 4090 в сети появились слухи о полноценном графическом процессоре AD102. Полноценный графический процессор AD102 не следует путать с RTX 4090. Полный графический процессор содержит 18432 ядра CUDA, что на 12,5% больше заявленных характеристик GeForce RTX 4090. Это может быть флагманская модель RTX 4090 Ti, которая уже попадала в ранние утечки несколько месяцев назад, показывая дизайн кулера. Однако не стоит отбрасывать возможность выпуска компанией NVIDIA новой видеокарты линейки TITAN. Таким образом сказать точно о названии модели пока нельзя.

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По словам @XpeaGPU полноценный графический процессор AD102 позволяет получить производительность более 160 кадров в игре Control. При чём речь идет о разрешении 4K со включенной трассировкой лучей и DLSS. Стоит также сказать, что описываемый образец имел очень высокое энергопотребление. Это согласуется с предыдущими слухами о том, что полноценный чип AD102 может потреблять до 800 Вт.

Однако необходимо сделать оговорку, что не указываются точные настройки игры. Кроме того, неизвестны полные характеристики образца видеокарты, а именно TDP и тактовые частоты графического процессора и памяти.

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Тем не менее, если сравнивать с результатами флагманских моделей сери RTX 30 в этой игре, то результаты впечатляют. Результат, как минимум в 2 раза лучше производительности в зависимости от профиля DLSS.