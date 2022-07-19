Свой выход на рынок мониторов компания начала сразу с двух моделей размером 27 и 32 дюйма

Компания NZXT выпустила два универсальных игровых монитора серии Canvas. Одна модель оснащена 27-дюймовом плоским экраном, а вторая - 32-дюймовым изогнутым дисплеем. Оба варианта имеют частоту обновления 165 Гц, поддержку технологии AMD FreeSync Premium, отклик 1 мс, яркость 300 нит и разрешение QHD(2560 x 1440 пикселей) с 99-процентным охватом цветовой гаммы sRGB.

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Они также поддерживают HDR10, включают технологию устранения мерцания и низкого уровня синего света, чтобы снизить нагрузку на глаза во время игровых сессий.

Меньшая 27-дюймовая модель использует IPS панель с антибликовым покрытием, а экран большего размера оснащен VA панелью с антибликовым покрытием и радиусом кривизны R1500. Оба монитора имеют трехлетнюю гарантию и работают с собственным программным обеспечением NZXT CAM.

Выбор портов одинаков для обеих моделей и включает два порта HDMI 2.0, один порт DisplayPort 1.2, два порта USB Type A 3.0, один USB-Type C, USB B 3.0 и 3,5-мм аудиоразъем.

Цена на новые модели установлена на уровне 360 долларов за Canvas 27Q и 430 долларов за Canvas 32Q. Цена включает подставку для монитора, но можете сэкономить 40 долларов, если она не нужна. NZXT также предлагает крепления для монитора с одним и двумя кронштейнами за 99,99 и 169,99 долларов соответственно.

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Стоит сказать, что это первая попытка NZXT в выпуске мониторов, поэтому о конкурентных преимуществах и недостатках новых для компании устройств пока сказать нечего, необходимы соответствующие тесты. Кроме того, NZXT является американской компанией, поэтому вряд ли на нашем рынке в скором времени появятся данные мониторы.