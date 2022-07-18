Покупатели готовых систем получат видеокарту RTX 3050 всего с 2304 ядрами CUDA

Похоже, что компания Nvidia приготовила две версии видеокарты GeForce RTX 3050. Одна предназначена для установки в готовые системы OEM-производителей, а другая для самостоятельной покупке в магазине и сборки системы собственными руками. Как сообщается, OEM модель будет менее производительной и имеет меньше вычислительных ядер. Оригинальная GeForce RTX 3050 оснащена графическим процессором GA106-150 с 2560 активными ядрами CUDA, а также комплектуется 8 ГБ локальной памяти стандарта GDDR6 со скоростью 14 Гбит/с. Что касается OEM версии, то она может похвастаться наличием всего 2304 ядер CUDA, что на 10 процентов меньше. Предполагается, что в её основе лежит другой графический процессор GA107-140, информация о котором появлялась в начале этого года.

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На китайском портале Weibo уже предстало общественности первое живое изображение данной модели. Карта не отличается от себе подобных и имеет стандартную систему охлаждения с двумя вентиляторами. Для снабжения энергией карты предназначен один 8-контактный разъем питания, а печатная плата соответствует эталонной версии RTX 3050.

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Судя по всему OEM-модель GeForce RTX 3050 имеет аналогичный объем видеопамяти 8 ГБ, но её скоростные характеристики остаются загадкой. С другой стороны компания NVIDIA раскрыла тактовые частоты модели, которые ниже, чем у оригинальной RTX 3050, и составляют 1,51 ГГц и 1,76 ГГц в базовом режиме и в разгоне соответственно.