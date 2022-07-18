К сожалению их значение находится в широких пределах, но общее представление о позиционировании каждой модели вполне можно составить

Несмотря на то, что о графических процессорах Intel Arc было много утечек, полной информации общественность не имела, включая стоимость и производительность. Теперь источники, знакомые с этим вопросом, сообщили порталу Wccftech о предварительной цене и производительности каждой видеокарты в линейке Intel Arc, которая должна быть выпущена в конце этого года.

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Старшая модель Arc A770 обещает обеспечить уровень производительности Nvidia GeForce RTX 3060 Ti и AMD Radeon RX 6650 XT. Она будет доступна в двух вариантах: с 8 ГБ и 16 ГБ видеопамяти, оба варианта потребляют до 225 Вт. Флагманская видеокарта в текущем модельном ряду Intel имеет стоимость 400 долларов.

Следующая модель Arc A750 должна стать конкурентом GeForce RTX 3060 и Radeon RX 6600. Вопреки предыдущим слухам, которые предполагали, что она будет иметь 12 ГБ видеопамяти, у неё всего 8 ГБ. Intel позиционирует ее как игровую карту в разрешении 1440p, поэтому меньшее количество видеопамяти не должно вызывать особых проблем с производительностью. По стоимости данная модель попадает в диапазон от 200 до 299 долларов.

Intel Arc A580 среднего класса по задумке Intel составит конкуренцию GeForce RTX 3050 и Radeon RX 6500. Она оснащена 8 ГБ видеопамяти, потребляет до 175 Вт энергии и будет стоить около 250 долларов. Дополнительный запас мощности также может помочь ему превзойти конкурентов.

Видеокарты Arc A380 и Arc A310, относящиеся к начальному уровню с 6 ГБ и 4 ГБ видеопамяти соответственно, а также TGP 75 Вт, попадают в ценовой диапазон менее 150 долларов. Первоначальные тесты Arc A380 показали очень скромные результаты. Хотя, возможно, компания Intel поработала над данным вопросом и исправила производительность с помощью соответствующих настроек драйверов. Что касается Arc A310, то скорее всего она станет просто "затычкой" в системном блоке и будет совершенно непригодна для игр.

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Приведенная информация взята из официальных маркетинговых материалов Intel, однако ещё может измениться перед выходом карт в продажу. Цены, также не имеют точного значения, а лишь указаны в широком диапазоне и станут известны ближе к дате запуска, которая в свою очередь все еще остается загадкой.