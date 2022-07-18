Новинка уже проходит сертификацию в нескольких регулирующих органах ряда стран

В прошлом году компания Samsung выпустила бюджетный смартфон Galaxy A03, а согласно некоторым недавним утечкам, корейский производитель не собирается останавливаться на достигнутом и уже начал работу над приемником под названием Galaxy A04. Новые утечки могут свидетельствовать, что предполагаемый бюджетный смартфон Samsung намного ближе к анонсу, чем предполагалось ранее.

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Сообщается, что регулирующий орган Таиланда NBTC одобрил устройство, которое не просто открыто называется Samsung Galaxy A04, но и имеет номер модели SM-A045F, связанный с ним в более ранней утечке документации. При регистрации смартфона также указано, что это будет устройство с поддержкой двух SIM-карт и сетей четвертого поколения 4G.

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Более того, то же самое устройство появилось на веб-сайте индийского бюро стандартов (BIS). Таким образом, Samsung Galaxy A04 действительно может быть представлен до конца текущего года, чего нельзя было ожидать, так как по имеющейся информации в настоящее время у Samsung есть проблема с избытком смартфонов среднего и низкого уровня, а выход еще одного устройства только усугубит проблему с их реализацией.