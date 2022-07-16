Сегодня генеральный директор AYANEO представил новую портативную игровую консоль AIR. Новая версия консоли основана на APU AMD Barcelo на базе архитектуры Zen3. APU является относительно новым и был анонсирован только в январе этого года. Конкретной моделью APU является Ryzen 7 5825U с 8 ядрами и 16 потоками, работающими на тактовой частоте до 4,5 ГГц. Этот 7-нм APU также поставляется с графикой Vega с 8 вычислительными блоками и тактовой частотой 2000 МГц.
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Серия AIR от Ayaneo нацелена на сегмент легких портативных консолей, которую в настоящее время занимают устройства Nintendo Switch. Несмотря на небольшой размер, консоль значительно быстрее, чем Switch, но, вероятно, не такой мощной, как Steam Deck с точки зрения игровой производительности, так как, устройство Valve оснащено более мощной графикой RDNA2.
Тем не менее на крошечной печатной плате консоли разместили 8-ядерный процессор, слот M.2 и до 32 ГБ памяти LPDDR4X, это практически полноценная компьютерная система.
Самая большая проблема новой серии AIR - это относительно небольшая батарея. Базовая модель с Ryzen 5 5560U имеет еще меньшую батарею, чем с Ryzen 7 5825U, которая составляет 7350 мАч по сравнению с 10050 мАч у старшей версии. Это в два раза меньше, чем емкость Steam Deck в 19200 мАч, но консоль Valve значительно больше.
Стоит сказать, что AYANEO недавно анонсировала новый вариант Air под названием Air Plus с четырехъядерным процессором AMD Mendocino и графикой RDNA2. Эта консоль будет иметь еще более низкую цену от 290 долларов. Более продвинутые версии Air и Air Pro будут стоить от 550 долларов до 1400 долларов в максимальной конфигурации.
Ayaneo Air на базе AMD Barcelo поступит в продажу в августе с процессором Ryzen 5 5560U и сентябре Ryzen 7 5825U.