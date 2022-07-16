Новинка может похвастаться маленькой печатной платой, которая позволила значительно уменьшить размер консоли

Сегодня генеральный директор AYANEO представил новую портативную игровую консоль AIR. Новая версия консоли основана на APU AMD Barcelo на базе архитектуры Zen3. APU является относительно новым и был анонсирован только в январе этого года. Конкретной моделью APU является Ryzen 7 5825U с 8 ядрами и 16 потоками, работающими на тактовой частоте до 4,5 ГГц. Этот 7-нм APU также поставляется с графикой Vega с 8 вычислительными блоками и тактовой частотой 2000 МГц.

реклама

Серия AIR от Ayaneo нацелена на сегмент легких портативных консолей, которую в настоящее время занимают устройства Nintendo Switch. Несмотря на небольшой размер, консоль значительно быстрее, чем Switch, но, вероятно, не такой мощной, как Steam Deck с точки зрения игровой производительности, так как, устройство Valve оснащено более мощной графикой RDNA2.

Тем не менее на крошечной печатной плате консоли разместили 8-ядерный процессор, слот M.2 и до 32 ГБ памяти LPDDR4X, это практически полноценная компьютерная система.

Самая большая проблема новой серии AIR - это относительно небольшая батарея. Базовая модель с Ryzen 5 5560U имеет еще меньшую батарею, чем с Ryzen 7 5825U, которая составляет 7350 мАч по сравнению с 10050 мАч у старшей версии. Это в два раза меньше, чем емкость Steam Deck в 19200 мАч, но консоль Valve значительно больше.

Стоит сказать, что AYANEO недавно анонсировала новый вариант Air под названием Air Plus с четырехъядерным процессором AMD Mendocino и графикой RDNA2. Эта консоль будет иметь еще более низкую цену от 290 долларов. Более продвинутые версии Air и Air Pro будут стоить от 550 долларов до 1400 долларов в максимальной конфигурации.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 Gigabyte Gaming за 50 тр RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом 3070 Ti Gigabyte Gaming за 75 тр <b>6900XT Gigabyte Aorus за 85тр</b> 3070 дешевле 60 тр в Ситилинке Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри Топовейшая 48Gb Nvidia за 700 тр в продаже 3080 Ti MSI Gaming дешевле 90 тр В полтора раза снижена цена RX 6600 3070 Gigabyte за 55тр в Регарде 3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision Компьютеры за 10 тр в Ситилинке RTX 3070 Ti за 70 тр в Ситилинке -25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр

Ayaneo Air на базе AMD Barcelo поступит в продажу в августе с процессором Ryzen 5 5560U и сентябре Ryzen 7 5825U.