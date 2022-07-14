Падение цены составит от 100 до 500 долларов в зависимости от модели

Сайт Benchlife со ссылкой на собственные источники утверждает, что уже на этой неделе NVIDIA официально снизит цены на свои высокопроизводительные модели видеокарт серии RTX 30. Снижение цен, по-видимому, касается только карт премиум-класса, начиная с RTX 3080.

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Согласно этой информации, RTX 3090 Ti будет стоить 1499 долларов, что на 500 долларов меньше официальной рекомендованной розничной цены. Оригинальная GeForce RTX 3090 будет стоить 1299 долларов, что на 200 долларов дешевле прежней цены. Кроме того, цены RTX 3080 Ti и RTX 3080 12 ГБ также будут снижены. Можно ожидать падения стоимость, как минимум на 100 долларов за модель 3080 Ti и RTX 3080 12 ГБ, стоимость которой официального статуса никогда не имела.

Просмотр предложений магазинов подтверждает, что новые значения MSRP уже имеют место, например, в Newegg, BestBuy или даже в официальном магазине EVGA. Все они снизили цену на некоторые карты. Newegg уже установила новые цены на RTX 3090 Ti, RTX 3090 и RTX 3080 Ti, однако цена на RTX 3080 пока остается на старом уровне.

В магазине EVGA direct в США появились новые цены на все упомянутые карты. Интересно, что RTX 3080 12 ГБ по цене 799 долларов теперь продается дешевле, чем модель с объемом памяти 10 ГБ в том же магазине, которая стоит от 860 долларов.

В BestBuy, официальном продавце карт NVIDIA Founders Edition в США, только RTX 3090 Ti имеет новую цену 1599 долларов, что выше предполагаемой новой рекомендованной розничной цены.

Benchlife отмечает, что новые цены должны вступить в силу на этой неделе, но источник не назвал точную дату, когда они будут объявлены. Кроме того, Nvidia пока не подтвердила снижение цены. Стоимость карт на сайте NVIDIA также не изменилась.

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Снижение стоимости можно объяснить желанием компании избавиться от запасов видеокарт на складах перед грядущим выходом игровых графических карт нового поколения. Согласно имеющейся информации, компания NVIDIA должна официально представить серию RTX 40 на архитектуре Ada Lovelace примерно в сентябре или октябре этого года, а первой картой нового поколения доступной для покупки станет GeForce RTX 4090.