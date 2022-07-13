Это следует из утечек кода графических драйверов компании

Поскольку AMD постепенно внедряет поддержку видеокарт серии Radeon RX 7000 на основе архитектуры RDNA 3 в драйверы, энтузиасты продолжают раскрывать новую информацию о будущих графических процессорах. На этой неделе стало известно, что флагманский графический процессор AMD следующего поколения будет иметь 384-битный интерфейс памяти.

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Графический процессор AMD под кодовым названием Navi 31, который в драйверах AMD называется SoC15, поддерживает шесть 64-битных MCD. AMD впервые использует термин MCD для описания своего контроллера памяти, поскольку ранее компания придерживалась термина UMC (унифицированный контроллер памяти) как для подсистем памяти GDDR, так и для HBM.

Интерфейс памяти ПК обычно имеет ширину 64 бита, поэтому шесть 64-битных контроллеров обеспечат AMD Navi 31 общую 384-битную шину, которая на 50% шире, чем у Navi 21. Имея в виду, что графический процессор AMD следующего поколения должен иметь больше вычислительной мощности, чем у текущего, ему потребуется больше пропускной способности памяти. Более широкий интерфейс памяти является хорошим способом увеличить производительность, особенно если использовать большой объем Infinity Cache.

Более широкий интерфейс памяти дорог в изготовлении, поскольку он занимает много места на кристалле. Если AMD Navi 31 действительно имеет 384-битную шину памяти, это будет косвенно означать, что компания позиционирует свой будущий флагманский графический процессор выше, чем Navi 21 текущего поколения. Возможно, что это приведет к более высокой рекомендованной стоимости флагмана следующего поколения.

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Как всегда, к такого рода неподтвержденной информацией из неофициального источника следует относиться с долей недоверия. AMD не комментирует слухи, а исходный код может быть отредактирован. Единственное, что известно наверняка, это то, что архитектура RDNA 3 будет включать чиплеты графического процессора, а ядра графического процессора будут производиться с использованием 5-нм техпроцесса N5 компании TSMC.