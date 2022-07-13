Обзор данного ускорителя уже находится в процессе изготовления и вскоре станет доступен

Графическая карта Intel A750 является моделью верхнего среднего диапазона, поддержка которой была включена в драйверы месяц назад. Однако на данный момент компания не подтвердила и не анонсировала других графических карт для настольных ПК, кроме Arc A380 начального уровня. Интересно, что первые фотографии Arc A750 взяты из обзора A380 от Gamers Nexus. Это, по большому счету, самый первый обзор десктопного графического процессора Arc.

реклама

Gamers Nexus уже тестирует эту видеокарту, однако результаты тестов пока не опубликованы. Поэтому нельзя точно сказать, насколько Arc A750 быстрее Arc A380.

Внешне Arc A750 выглядит точно так же, как карта, показанная Intel ранее, это может свидетельствовать о том, что модель не является флагманской, или Intel собирается выпускать несколько моделей Limited Edition. Видеокарта A750 должна получить до 24 ядер Xe из 32, имеющихся в полной конфигурации графического процессора ACM-G10.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 Gigabyte Gaming за 50 тр RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом 3 крутых RTX 3070 Ti за копейки 3070 Ti Gigabyte Gaming за 75 тр <b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b> Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри Топовейшая 48Gb Nvidia за 700 тр в продаже 3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision Компьютеры за 10 тр в Ситилинке -25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр 100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь

Следует ожидать, что Intel Arc A750 сначала будет запущена в Китае, возможно, даже исключительно для OEM-производителей по крайней мере на первом этапе. Только спустя некоторое время видеокарта станет доступна для розничного, а также глобального рынка.