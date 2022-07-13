Интересно, что телескопа Джеймса Уэбба имеет твердотельный накопитель емкостью всего 68 ГБ

На мероприятии, проведенном в Центре космических полетов имени Годдарда, НАСА показала первую партию полноцветных изображений, сделанных космическим телескопом Джеймса Уэбба (JWST), являющимся самой крупной и мощной космической обсерваторией, когда-либо введенной в эксплуатацию. Тем не менее интересно будет узнать, что несмотря на это, у многих вызовет удивление доступный объем памяти телескопа. Для хранения изображений чудо инженерной мысли оснащено смехотворными на сегодня 68 ГБ памяти.

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Однако не стоит думать, что в телескопе используется рядовой SSD. На самом деле он называется твердотельным регистратором. Любая электронная часть, используемая в таком проекте, как JWST, должна пройти жесточайший процесс сертификации. Существуют стандарты надежности, скорости, резервирования и устойчивости к излучению, которым должна соответствовать каждая деталь аппарата. Лучшие в мире твердотельные накопители могут хранить во много раз больше данных и работать в тысячи раз быстрее, но все они по большому счету имеют недостаточную защищенность от различных воздействий среды и механических повреждений.

Огромное составное зеркало JWST площадью 25 квадратных метров было спроектировано для улавливания инфракрасного света с длиной волны до 28 мкм. И чем шире длина волны, которую может зафиксировать датчик, тем больше данных он будет использовать для каждого изображения.

Из-за такой чувствительности JWST, он может генерировать до 58,8 ГБ данных каждый день, оставляя Хаббл и его максимальные 2 ГБ далеко позади. Сама запись данных обрабатывается подсистемой JWST ISIM Command and Data Handling (ICDH), которая может поддерживать максимальную скорость передачи данных около 48 Мбит/с. Этого достаточно, чтобы JWST сохранял около шести файлов изображений размером 2048x2048 пикселей каждые 10,7 секунды.

Основная система связи JWST передает данные на Землю по каналу 25,9 ГГц со скоростью до 28 Мбит/с. Чтобы очистить свои ячейки данных, JWST передает научные сведения два раза в день сеансами по 4 часа, при этом каждый сеанс связи позволяет передавать на землю не менее 28,6 ГБ записанных научных данных.

Пара более медленных радиоканалов используется для других задач обеспечения функционирования телескопа. Восходящий канал на частоте 2,09 ГГц доставляет в телескоп планы на грядущие работы со скоростью 16 кбит/с, которые запланированы на 12–20 недель вперед. Второй нисходящий канал на частоте 2,27 ГГц со скоростью 40 кбит/с передает инженерные и телеметрические данные телескопа, включая рабочее состояние и состояние систем.

Непонятно только, почему система хранения JWST имеет объем всего 68 ГБ в устройстве стоимостью более 10 миллиардов долларов, да еще и 3% из этих 68 ГБ недоступны, поскольку зарезервированы для хранения инженерных и телеметрических данных, упомянутых выше.

По оценкам инженеров, к концу предполагаемого 10-летнего срока службы JWST будет доступно только 60 ГБ хранилища из-за повреждения ячеек.

Что касается самих полученных первых изображений, то они получились очень хорошими и заметно превосходят таковые от легендарного телескопа Hubble. Ниже представлено пару таких изображений, на создание которых уходит по нескольку часов экспозиции.

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