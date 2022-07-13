Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
goldas За пост начислено вознаграждение
Космический телескоп Джеймса Уэбба передал на землю первые цветные изображения
Интересно, что телескопа Джеймса Уэбба имеет твердотельный накопитель емкостью всего 68 ГБ
анонсы и реклама
RTX 3070 Ti за 70 тр в Ситилинке
3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей
На порядок подешевела 3080 MSI Gaming
3060 Gigabyte Gaming дешевле 50тр
В полтора раза снижена цена RX 6600
3070 Gigabyte за 65тр в Регарде

 На мероприятии, проведенном в Центре космических полетов имени Годдарда, НАСА показала первую партию полноцветных изображений, сделанных космическим телескопом Джеймса Уэбба (JWST), являющимся самой крупной и мощной космической обсерваторией, когда-либо введенной в эксплуатацию. Тем не менее интересно будет узнать, что несмотря на это, у многих вызовет удивление доступный объем памяти телескопа. Для хранения изображений чудо инженерной мысли оснащено смехотворными на сегодня 68 ГБ памяти. 

реклама

 Однако не стоит думать, что в телескопе используется рядовой SSD. На самом деле он называется твердотельным регистратором. Любая электронная часть, используемая в таком проекте, как JWST, должна пройти жесточайший процесс сертификации. Существуют стандарты надежности, скорости, резервирования и устойчивости к излучению, которым должна соответствовать каждая деталь аппарата. Лучшие в мире твердотельные накопители могут хранить во много раз больше данных и работать в тысячи раз быстрее, но все они по большому счету имеют недостаточную защищенность от различных воздействий среды и механических повреждений.

 Огромное составное зеркало JWST площадью 25 квадратных метров было спроектировано для улавливания инфракрасного света с длиной волны до 28 мкм. И чем шире длина волны, которую может зафиксировать датчик, тем больше данных он будет использовать для каждого изображения.

 Из-за такой чувствительности JWST, он может генерировать до 58,8 ГБ данных каждый день, оставляя Хаббл и его максимальные 2 ГБ далеко позади. Сама запись данных обрабатывается подсистемой JWST ISIM Command and Data Handling (ICDH), которая может поддерживать максимальную скорость передачи данных около 48 Мбит/с. Этого достаточно, чтобы JWST сохранял около шести файлов изображений размером 2048x2048 пикселей каждые 10,7 секунды.

 Основная система связи JWST передает данные на Землю по каналу 25,9 ГГц со скоростью до 28 Мбит/с. Чтобы очистить свои ячейки данных, JWST передает научные сведения два раза в день сеансами по 4 часа, при этом каждый сеанс связи позволяет передавать на землю не менее 28,6 ГБ записанных научных данных.

 Пара более медленных радиоканалов используется для других задач обеспечения функционирования телескопа. Восходящий канал на частоте 2,09 ГГц доставляет в телескоп планы на грядущие работы со скоростью 16 кбит/с, которые запланированы на 12–20 недель вперед. Второй нисходящий канал на частоте 2,27 ГГц со скоростью 40 кбит/с передает инженерные и телеметрические данные телескопа, включая рабочее состояние и состояние систем.

 Непонятно только, почему система хранения JWST имеет объем всего 68 ГБ в устройстве стоимостью более 10 миллиардов долларов, да еще и 3% из этих 68 ГБ недоступны, поскольку зарезервированы для хранения инженерных и телеметрических данных, упомянутых выше.

 По оценкам инженеров, к концу предполагаемого 10-летнего срока службы JWST будет доступно только 60 ГБ хранилища из-за повреждения ячеек.

 Что касается самих полученных первых изображений, то они получились очень хорошими и заметно превосходят таковые от легендарного телескопа Hubble. Ниже представлено пару таких изображений, на создание которых уходит по нескольку часов экспозиции.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3060 Gigabyte Gaming за 50 тр
RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом
3 крутых RTX 3070 Ti за копейки
3070 Ti Gigabyte Gaming за 75 тр
<b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b>
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
Топовейшая 48Gb Nvidia за 700 тр в продаже
3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision
Компьютеры за 10 тр в Ситилинке
-25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр
100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#ssd #наса #hubble #космический телескоп #космический телескоп james webb #космический телескоп джеймса уэбба #космический телескоп хаббл #jwst
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Kraftway представила SSD с первым российским контроллером K1942VK018
Поддержка Microsoft DirectStorage API появится в движке Unreal Engine 5
Вместе с флагманским контроллером PCIe Gen 5 компания Phison готовит обновление для Gen 4 SSD
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китайские магазины скинули цены на видеокарты до 38% – GeForce RTX 3070 стоит всего 31 000 рублей
18
Утром 11 июля Биткоин перешёл к падению, а аналитики с Уолл-стрит ожидают снижения курса до $10 000
13
Крупнейшая в истории кража криптовалюты произошла из-за мошеннического предложения о работе
1
Два очень старых смартфона Samsung получили свежую прошивку One UI 4.1 на Android 12
5
Российские чиновники встали на пути импортозамещения – нет ни денег, ни личной заинтересованности
14
Сколько стоит видеокарта для World of Tanks – 5 оптимальных GPU от 6000 рублей
12
Обновлённая Lada Granta Cross сошла с конвейера – механика и без подушек безопасности за 722 300р
61
Нужно ли геймеру менять процессор Ryzen 5 3600 на более дорогой 5600 или 5800X3D ради игр - тесты HU
26
СМИ: в России заработал параллельный импорт игр для приставок и компьютеров
2
Российский магазин назвал 5 самых популярных процессоров – лучшие CPU Intel и AMD лета 2022 года
20
Стоит ли покупать б.у. видеокарты по почте – блогер приобрёл почти новую Radeon RX 6600 за 16 000р
5
Союз потребителей РФ предлагает запретить все устройства без USB-C, в том числе и Apple
20
После блестящего понижения рыночной капитализации Twitter Илон Маск решил потроллить соц. сеть
2
STMicroelectronics построит предприятие по производству чипов во Франции
1
SilverStone представила переходник, трансформирующий разъем M.2 PCI-Express 3.0 в 5 портов SATA III
10
Кто и зачем покупает флагманские видеокарты – 5 скоростных GPU AMD и NVIDIA по оптимальным ценам
5
Стримерша Amouranth озвучила сумму дохода с OnlyFans
15
Intel Core i9-13900K дебютировал в Geekbench, обогнав Core i9-12900K и AMD Ryzen 9 5950X
16
Илон Маск весьма иронично отнёсся к перспективе судебного разбирательства с Twitter
1
Новый патент AMD описывает возможный подход распределения нагрузки рендеринга между чиплетами
2

Популярные статьи

5 причин избегать покупки видеокарт и процессоров с высоким энергопотреблением
64
Как выбрать игровой FullHD монитор в 2022 году – полное руководство
168
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS720
45
Краткий обзор дешевых клавиатур
156
Радиатор от ID Cooling SE-214-XT против AMD Ryzen 35 Вт. Часть 2
16
Изготавливаю RGB подсветку из мусора для ПК в MicroATX корпусе
68

Сейчас обсуждают

Profit
02:03
не по сокету фоточки =))
Появилась информация о линейке материнских плат ASRock AMD X670E и B650
Neur
02:01
99% пользователей не будет собирать кастомную водянку, а готовые не вытянут 300+ Вт, плюсом новые видеокарты тоже будут пыхтеть 400+ Вт внутрь корпуса, подогревая все вокруг. Но ты имбецил больше сарк...
Intel Core i9-13900K протестирован в Geekbench на тактовой частоте до 5,7 ГГц
Павел Папанин
01:59
Плюсую. Взял 3080 Ти с Невег за 70 тысяч.
Новая GeForce RTX 4070 за $500 окажется равна по производительности GeForce RTX 3090 за $1500 – HS
Павел Папанин
01:57
Ее опять перенесли
Новая GeForce RTX 4070 за $500 окажется равна по производительности GeForce RTX 3090 за $1500 – HS
Герц
01:57
У Путина разрешение спросили? Кто им энергии на это даст? В очередь!
Швейцария планирует построить автономную систему подземных грузоперевозок
Герц
01:56
Вранье от хохлов. Все в наличии.
Импорт ноутбуков в Россию испытывает трудности, а клавиатуру придется подписывать маркером
Герц
01:53
Трындеть не мешки ворочать. Пока это пыль и пафос. Вот когда будет хотя бы что то подобие хотя бы завшелого Сайтек Х52 и педалей, когда будет аналог Трекира, который будет все симы поддерживать, ну ил...
Sony хочет занять нишу игровой периферии как "Nike" в области спортивной обуви
Герц
01:42
Ну он в принципе не мог передать цветные изображения. Цветные их сделали на земле.
Космический телескоп Джеймса Уэбба передал на землю первые цветные изображения
Дмитрий Demonada
01:42
Уебан сменил свою затычку то на 3070 уже? полгода хуйню тут втирает по 20 статей в день...
Китайские магазины скинули цены на видеокарты до 38% – GeForce RTX 3070 стоит всего 31 000 рублей
den fed
01:38
он будет жить вечно
Разработан биогибридный материал, способный заменить и регенерировать поврежденную хрящевую ткань
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем