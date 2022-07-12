Результаты тестирования могут разочаровать фанатов компании, так как процессор не далеко ушел от текущего флагманак компании Intel

Хотя до запуска процессоров Intel Raptor Lake 13-го поколения остается еще много времени, некоторые из них начали появляться в Интернете на платформах для тестирования и даже на черном рынке. Например, процессор Intel Core i9-13900K был замечен в Geekbench и показал несколько сомнительные результаты.

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Intel Core i9-13900K набрал 2133 и 23701 балл в одноядерных и многоядерных тестах Geekbench соответственно. Согласно базе данных Geekbench, предшественник Intel Core i9-12900K, в тех же тестах набирает в среднем около 2100 и 21000 баллов. Незначительное увеличение однопоточной производительности неудивительно, учитывая, что оба процессора используют одни и те же производительные ядра Golden Cove. Тем не менее многопоточная производительность может быть намного лучше, учитывая, что Core i9-13900K является 24-ядерным, 32-поточным процессором с восемью производительными ядрами и шестнадцатью энергоэффективными ядрами.

Пока слишком рано рассуждать о реальной производительности процессоров Raptor Lake на основе одного теста, а приведенный результат Geekbench подтверждает, что 13-е поколение процессоров Intel Core представляет собой не эволюционное изменение, а лишь постепенное обновление по сравнению с предшественниками. Core i9-13900K, в частности, удалось достичь отметки 5,7 ГГц благодаря технологии Intel Thermal Velocity Boost, что немного меньше 6 ГГц, обещанных более ранними утечками.

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