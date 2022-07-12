В июне на конференции WWDC Apple объявила о предстоящих крупных обновлениях операционной системы. Сегодня компания выпустила первую общедоступную бета-версию iOS 16, и желающие могут начать тестировать множество изменений, которые она вносит в экран блокировки, сообщения, электронную почту и другие области.
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Те, кто хочет протестировать iOS 16 от Apple, могут установить первую общедоступную бета-версию, начиная с сегодняшнего дня. Для этого необходимо просто зарегистрироваться на веб-странице Apple Beta Software Program и зарегистрировать устройство Apple, на которое нужно установить бета-версию. Стоит учесть, что iOS 16 поддерживает не все смартфоны, а только iPhone 8 и новее.
Пользователи должны осознавать, что в данной версии ОС будет значительное количество ошибок. Также необходимо сделать резервную копию своего устройства и любых важных данных перед установкой бета-версии.
Следующая операционная система iPhone привнесет значительные изменения в экран блокировки, который будет отображать гораздо больше информации и даст пользователям больше свободы в его настройке. Пользователи смогут видеть виджеты здоровья, календарь и погоду, без необходимости переходить в другие меню.
Сообщения в iOS 16 получат функции редактирования, отмены и удаления, а также возможность вставки объектов с фотографий. iCloud позволит группам пользователей обмениваться фотографиями. Apple также попытается избавиться от паролей, позволяя пользователям входить на веб-сайты, в приложения и другие службы с помощью Face ID или Touch ID. Кроме того, CarPlay, Apple Maps, Safari, Apple News получат множество изменений.