Об этом свидетельствует попавший в сеть список готовящихся к выходу материнских плат от ASRock

Сегодня стало известно, что AMD готовит к выпуску ранее неизвестный чипсет B650E. Экстремальная версия чипсета B650 с поддержкой шины PCIe Gen5 будет включена в грядущую линейку материнских плат компании ASRock.

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К настоящему моменту компания уже официально представила свои материнские платы X670E, так что никаких сюрпризов здесь нет. В то же время, ASRock еще официально не объявила о своей линейке B650 среднего уровня, поэтому данная новость может помочь получить некоторое представление о предлагаемых моделях. Интересно, что планируется даже специальная материнская плата, являющаяся плодом сотрудничества с компанией NZXT.

Официально существует только EXTREME версия чипсета X670, которая получит поддержку шины PCIe Gen5 для видеокарт. Чипсет B650E будет иметь такую же функцию. Кроме того, платы на базе B650E также будут иметь гораздо лучшую печатную плату для качественной передачи сигналов, чтобы соответствовать строгим спецификациям PCIe Gen5. Это увеличит цены на серию Extreme, но взамен пользователь получит материнскую плату, совместимую с PCIe Gen5 и DDR5, которая должна прослужить еще несколько лет.

По имеющимся данным, обе серии X670 и B650 будут поддерживать разгон процессора и памяти. Однако не совсем ясно, какая «экстремальная способность» дает чипсетам преимущества.

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По слухам, материнские платы B650 появятся позже, чем серия X670. Последний может появиться уже в сентябре вместе с серией Ryzen 7000, а модели плат с чипсетом B650 выйдут на месяц позже. Сроки выпуска B650E точно неизвестны, но они наверняка разрабатываются параллельно с обычными вариантами плат.