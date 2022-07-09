Это стало возможно благодаря обновлению BIOS

Процессоры Intel 13-го поколения еще несколько месяцев придется подождать, но партнеры компании уже готовят существующие модели материнских плат к поддержке новых процессоров и готовят обновления BIOS. Компания Asus не является исключением.

реклама

В пятницу тайваньский производитель выпустил очередные обновления BIOS, чтобы подготовить свои материнские платы на чипсете Z690 к процессорам Intel Raptor Lake. Уже давно известно, что поколение Raptor Lake не потребует от владельцев плат 600-й серии перехода на новые чипсеты 700-й серии, поскольку для совместимости с новыми процессорами требуется всего лишь новая версия BIOS.

Asrock выпустила аналогичные обновления в конце июня, но они касались материнских плат на чипсетах Z690, H670, B660 и H610. До сих пор Asus выпускала прошивки только для high-end чипсета Z690. Компания выпустила новый BIOS для линеек ROG, ROG Strix, ProArt, Prime и TUF Gaming. В большинстве случаев используется версия 1601, но для всех плат Prime, кроме Prime Z690-A, которая получит версию BIOS под номером 1603. Любой желающий может обновиться до последней версии в центре загрузки Asus, выполнив поиск по конкретной модели.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 3070 Gigabyte Gaming <b>по старой цене</b> -25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом 3070 Ti Gigabyte Gaming за 80 тр <b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b> 3 крутых RTX 3070 Ti за копейки 3060 Gigabyte Gaming за 50 тр В полтора раза снижена цена RX 6600 Топовейшая 48Gb Nvidia за 700 тр в продаже 3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision <b>3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 80 тр</b> Компьютеры за 10 тр в Ситилинке Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри 100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь

Неизвестно, когда Asus обновит более дешевые платы серии 600, но у компании есть достаточно времени, поскольку запуск Raptor Lake состоится только в третьем или четвертом квартале 2022 года. Грядущая платформа от AMD также появятся в этом году, но для неё потребуются новые материнские платы из-за использования нового сокета AM5.