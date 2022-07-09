Всего утечка раскрывает характеристики восемнадцати моделей с количеством ядер от 16 до 69 штук

Известный инсайдер YuuKi_AnS получил доступ к информации о процессорах AMD EPYC 9000 Genoa с ядрами Zen4. Эта утечка содержит правильное название процессоров AMD EPYC 4-го поколения, их тактовую частоту и TDP. Подтверждено, что к выходу готовится 18 различных моделей, некоторые из которых находятся в стадии инженерных образцов, а некоторые готовы к производству.

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AMD EPYC Genoa на базе архитектуры Zen4 потребует нового сокета, известного как SP5. Этот сокет обеспечивает более высокую максимальную мощность, достигающую 700 Вт по сравнению с 450 Вт у предшественников, но по умолчанию мощность процессоров не превышает 360 Вт.

Полная конфигурация процессора EPYC Genoa предлагает до 96 ядер и 192 потоков. Пока известен только один готовый к производству процессор с таким количеством ядер, которым является модель EPYC 9654P. Этот процессор будет работать на частоте от 2 до 2,15 ГГц и по умолчанию будет иметь TDP 360 Вт. Однако, согласно информации YuuKi, существует также инженерный образец, имеющий мощность до 400 Вт, хотя это может быть просто предсерийный образец того же процессора.

Серия EPYC 9000 будет иметь множество конфигураций ядер, включая 96, 64, 48, 32, 24 и даже 16 ядер. Каждый из этих процессоров также будет иметь разный общий объем кеша: от 64 МБ до 384 МБ. 16-ядерный EPYC 9174F будет иметь самую высокую тактовую частоту до 3,8 ГГц, но из-за этого его уровень TDP 320 Вт не сильно отличается от флагманской модели.

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Процессоры AMD Genoa для центров обработки данных должны быть запущены в конце этого года, но AMD уже некоторое время поставляет эти чипы своим партнерам, поэтому стало возможным получить указанную выше информацию.